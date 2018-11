– Man kan jo drive med skolekorps, men hvis du vil spille gitar er jo ikke korps tingen.

Det sier Johannes Thor Sandal. 16-åringen spiller trommer i metalbandet Golden Core og er aktiv bruker av Fyrhuset Musikkverksted.

Fyrhuset er et aktivitetstilbud for folk fra 10 til 20 år, som ligger på Kalbakken i Groruddalen. Huset har fire øvingslokaler, innspillingsstudio og underviser i gitar, bass, piano, trommer og vokal. Det er åpent fra 15 til 21 hver hverdag, og har rundt 80 faste brukere. En rekke band har sprunget ut av huset. Blant annet Sandals band. De øver fortsatt på Fyrhuset hver onsdag.

Les også: Tøyenkaffe mot Starbucks og Espresso House

Flere kutt

Men nå trues Fyrhuset av nedlegging. I bydelens forslag til budsjett er huset foreslått nedlagt, sammen med kutt både i Uteseksjonen og i tilbudene ved alle fritidsklubbene i bydelen.

– Folk er litt oppgitt, sier Sandal.

– Det er jo en vanskelig økonomisk situasjon i bydelen. Men det er teit at det skal gå ut over oss, sier han.

Nå arrangerer Grorud Ungdomsråd, hvor Sandal sitter på vegne av Fyrhuset-ungdommene, fakkeltog samme dag som Bydelsutvalget skal vedta budsjettet. Toget skal gå fra Bislett Kebab på Grorud den 20. desember.

– Vi skal lage så mye press at de ikke tør å stenge, sier han.

Ungdomsrådet har allerede hatt et allmøte i protest mot bydelsdirektørens kuttforslag.

– De sier at frivilligheten kan overta tilbudet. Men de kutter jo også i frivillighetsmidlene. Jeg kan ikke forestille meg at det faktisk skjer, sier han.



Bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide. Foto: Fredrik Bjerknes

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

– Måtte kutte

– Det er ingen tvil om at vi har hatt en krevende budsjetthøst, sier bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide.

– Dere måtte kutte noe?

– Ja, vi måtte kutte ganske mye. Og det er ikke fest og moro vi kutter, det er ting vi gjerne ville fortsatt med, sier han.

Bydelsdirektøren, med bakgrunn fra Høyre, forteller at de totalt måtte kutte minst 40 millioner kroner.

– Er det riktig å ta de pengene fra ungdommen som prøver å spille i band?

– Det er gjort et flatt kutt i alle avdelinger. Ungdomsavdelingen har ikke blitt underlagt det samme kuttet som de andre avdelinger, sier han.

– Noen avdelinger får mindre, for eksempel blir det mindre til gamle og syke.

– Man skulle jo tro at ungdomstilbud er det siste å kutte?

– Vi forsøker å opprettholde noe av musikktilbudet gjennom fritidsklubbene, men det er klart det kommer til å merkes. Ellers ville det ikke vært et reelt kutt, sier han.

– Man må spørre, skal barnevernet kuttes og finansiere Fyrhuset? Det er sånne prioriteringer jeg står i, sier Eriksen Søreide.

Les også: KFUM har kapret VIF-spiller (Dagsavisen+)

Vil ikke kutte

Mobashar Banaras er leder i Bydelsutvalget, og altså den demokratisk valgte lederen for bydelen, som skal vedta budsjettet. Han varsler nå at han ikke vil godta kuttene direktøren har foreslått.

– Vi kan med rimelig god sikkerhet si at vi vil bevare Fyrhuset. Absolutt, sier Banaras.

Han representerer Arbeiderpartiet. De skal ha et medlemsmøte i partiet før budsjettet skal stemmes gjennom, men Banaras tør likevel slå fast at Fyrhuset skal reddes.

– Vi må gå grundig gjennom budsjettet. Men vi vil ikke kutte ned, vi vil se hvor vi kan forbedre oss, sier han.

– Det er også foreslått andre kutt i ungdomstilbudene. I fritidsklubbene for eksempel?

– Vi skal se på det. Jeg mener vi vil utvikle det, og har ikke noen intensjon om å kutte, sier han.

– Administrasjonen må jo komme med et forslag. Det har de lov til. Men vi skal levere et budsjett som gjør at folk fortsatt har tillit til oss, sier Banaras.