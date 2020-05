Av: Hanne Kullerud Nielsen / Fri Fagbevegelse

For fem år siden skjedde de fleste anmeldte forholdene for hatkriminalitet i Oslo sentrum. Nå er det nabolag som ofte er åstedet.

Den største økningen skjer mot folk som er på jobb. Særlig taxisjåfører og vektere er utsatt for hatkriminalitet, og det dreier seg i første rekke om etnisitet og religion, ifølge oversikten over anmeldte forhold fra Oslo politidistrikt.

– Urovekkende

– Dette er urovekkende, sier Roald Arentz, som er leder av bransjerådet for taxi i Fellesforbundet, om økningen i anmeldt hatkriminalitet mot taxisjåfører. Han kjører selv taxi i Trondheim og var ikke klar over at dette er blitt et større problem.

Ifølge rapporten fra Oslo har ansatte i taxinæringen opplevd både at folk har nektet å betale, at de har spyttet eller kommet med trusler, basert på sjåførens antatte etnisitet eller religion. Dette skjer ofte når passasjeren er ruspåvirket, og mange sjåfører lar være å anmelde slike hendelser.

– Både vi og vekterne er i førstelinja for rusa personer. Vi opplever ofte at folk stikker fra regninga, men heldigvis ikke så ofte ren vold, sier Arentz.

Han forstår godt at mange ikke anmelder slike forhold, når saker bare blir henlagt. Men han påpeker at det kan være positivt dersom Oslo-politiets satsing mot hatkrim gjør at de etterforsker sakene og at det dermed blir lettere å anmelde.

I 2019 ble det anmeldt 278 tilfeller av hatkriminalitet i Oslo politidistrikt. Det er en økning på 17 prosent fra 2018 og nesten en dobling fra 2015, som var det første hele året Oslo-politiet hadde en egen hatkrimgruppe.

Etnisitet og seksuell orientering

Den siste rapporten fra Oslo politidistrikt viser at de anmeldte forholdene fordeler seg på etnisitet (58 prosent), seksuell legning (LHBT) (20 prosent), religion (17 prosent), nedsatt funksjonsevne (3 prosent) og antisemittisme (2 prosent). Hvert fjerde forhold har en kombinasjon av disse, som religion og etnisitet.

Som i 2018 var alle religiøst motiverte hatkrimanmeldelser i Oslo rettet mot muslimer eller antatte muslimer. Blant LHBT-forholdene er det flest homofile menn som rammes, og de fleste forholdene gjelder hatefulle ytringer eller kroppskrenkelser.

Det er fremdeles få anmeldelser på hatkriminalitet begått på sosiale medier, kun 28 forhold i 2019. Det tyder på store mørketall, mener politiet.

