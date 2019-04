– Drømmen hadde vært å ikke fjerne en eneste bil, sier Bymiljøetatens veisjef, Joakim Hjertum.

25. mars startet feiemannskapet opp med vårrengjøringen av de første gatene i byen. Som alltid var Grønland først ut, området hvor snø og is forsvinner aller tidligst. Nå jobber åtte rengjøringslag bestående av både traktorer, feiebiler, håndryddende mannskap, trafikkbetjenter og borttauingsbilder på spreng for å gjøre hver eneste gate ren til 17. mai.

Kollen må vente

Forrige mandag startet feiingen lengst øst og vest i byen, altså Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand i øst og Ullern, Vestre og Nordre Aker i vest, men enda gjenstår en del arbeid i disse områdene. Nå på mandag startet arbeidet i Groruddalen, hvor det fortsatt gjenstår mye. Sist i køen om å få rene gater ligger toppen av Holmenkollen.

– De aller siste gatene står ferdig 16. mai. Nederst på lista vår står Øverseterveien, Voksenliveien og Trostefaret.

– De rikeste til slutt?

– Det er der oppe snøen ligger lengst.

3.400 for å glemme bilen

Går alt etter planen er altså alle byens gater ferdig til 16. mai. Jobben tar tid, for ikke alle flytter bilen selv om feierne er på vei.

– Forrige mandag hadde vi taua inn 440 biler. Vi pleier å ende på et sted mellom 2.000 og 3.000 borttauede biler i løpet av våren. Det koster 900 kroner for feilparkeringen og 2.500 for å hente bilen ut igjen, forklarer Hjertum.

– Det blir ... cirka åtte og en halv million kroner. Dere tjener ganske bra på dette?

– Egentlig gjør vi ikke det, for vårrengjøring koster ganske mye penger. Borttauingen er en hindring i arbeidet, så drømmen hadde vært å ikke fjerne en eneste bil, sier han.

Lurer du på når feiemannskapene kommer til din gate? Du kan søke opp ditt gatenavn på Bymiljøetatens hjemmesider.