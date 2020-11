Saken oppdateres

Mandag kveld klokka 18 har Oslo SV sitt nominasjonsmøte der medlemmene i fylkespartiet skal bestemme hvem de vil ha på storingsvalglista før valget neste år.

Finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski er enstemmig innstilt på førsteplassen. Marian Hussein er enstemmig innstilt på andreplassen. Kampen står om tredjeplassen på lista, der nåværende stortingsrepresentant Petter Eide kjemper mot tidligere leder av Sosialistisk Ungdom Andreas Sjalg Unneland.

Eide ble i første omgang foreslått vraket av nominasjonskomitéen til fordel for Sjalg Unneland. Men Eide fikk sterk støtte fra lokallagene under innspillsrunden, og et mindretall i komitéen har nå foreslått han på tredjeplassen.

Oslo SV har i dag to stortingsrepresentanter, men de gjør det svært godt på målingene om dagen og kan ende opp med tre etter neste valg. På NRKs siste Oslo-måling gjennomført i slutten av oktober ble partiet målt til 11,9 prosents oppslutning.

Alle medlemmer i Oslo SV som er innmeldt seinest for 3 måneder siden har stemmerett. Nominasjonsmøtet foregår digitalt, og medlemmene stemmer gjennom en app.