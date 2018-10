Oslo

Nå kan alle reisende på T-banen i Oslo glede seg over det nye barnekunstverket på Frøen T-banestasjon, skriver Sporveien i en pressemelding.

Undervannsbyen heter kunstverket, som er utført av den thailandske gutten Kamonchai Saetang.

Veggmaleriet ble oppført på nattestid, siden det ikke er mulig å gjennomføre et slikt prosjekt på dagtid med normal T-banedrift.

Framtidssamfunn

Det var tilbake i 1997 at Barnekunstmuseet henvendte seg til barn og unge i hele verden med spørsmål om hvordan de ser for seg et bærekraftig framtidig samfunn. Kunstverket Undervannsbyen var ett av mange tusen bidrag museet mottok.

– Bildet illustrerer et barns nære og oppmerksomme forhold til levende omgivelser og direkte tolkning av en natur preget av helhet og samhørighet. Verket stiller også et sentralt spørsmål: Hvordan skal mennesker tilpasse seg et stigende havnivå i fremtiden, forteller Angela Goldin, direktør ved Det internasjonale barnekunstmuseet.

Torsdag 27. september var det offisiell åpning av verket på Frøen T-banestasjon.

– Dette er kunst du ikke kan være likegyldig til, og som du ikke kan la være å se, sa byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo, Rina Mariann Hansen under åpningsmarkeringen.

Landemerke

Kunstprosjektet på Frøen T-banestasjon er et resultat av et samarbeid mellom Sporveien, Kulturetaten i Oslo kommune og Det internasjonale barnekunstmuseet.

– Det er hyggelig å jobbe med prosjekt som betyr mye for mange. Frøen stasjon har fått et tydelig uttrykk og verket vil bli et lite landemerke i området, sier kommunikasjonsrådgiver Alv Hågård Gustavsen i Kulturetaten.

