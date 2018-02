T-banestans i Oslo sentrum

Oslo

T-banetrafikken forbi Jernbanetorget i Oslo ble stanset en kort periode på grunn av røykutvikling i et togsett torsdag formiddag.

T-banestasjonen ble evakuert på grunn av litt røyk. Årsaken er et strømoverslag i en strømsko til T-banen, opplyser politiet. Meldingen kom ved 10.50-tiden torsdag.

Omtrent 20 minutter senere opplyste Sporveien at toget var kjørt bort og strømmen koblet til igjen.

- Vi kan med nesten 100 prosent sikkerhet si at dette ikke er noe kuledavhengig uhell, men snarere et eksempel på at en ulykke sjelden kommer alene, sier kommunikasjonsrådgiveri Oslo Sporveier, Jan Rustad, til Dagsavisen.

Trafikken er nå gjenopptatt, men man må regne med forsinkelser.