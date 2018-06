Oslo

Klokka 9.15 meldte Sporveien at de hadde mistet all datakommunikasjon. Klokka 10.48 meldte de at banene starter opp med 15 minutters rute på samtlige linjer.

– Nå begynner vi å kjøre T-bane på alle linjer med baner hvert kvarter. Vi har ikke løst hovedproblemet, men vi har etablert et driftsopplegg som gjør at vi kan kjøre slik. Vi håper det er en god melding til de reisende, sier kommunikasjonssjef Cato Asperud i Sporveien til NTB.

Datafeilen førte til svikt i kommunikasjonen mellom trafikkledersentralen og T-banetogene som er ute og kjører. Sporveien jobbet onsdag på spreng for å løse problemet. Bortsett fra denne feilen, er alt det tekniske ute på linjene i orden.

T-banevognene ble først stoppet på nærmeste stasjon, og ble stående der. Reisende ble oppfordret til å bruke alternativ transport. Grunnet feilen fikk ikke Sporveien brukt høyttaleranlegget til å gi meldinger til de reisende, og det fungerte heller ikke etter at T-banetogene startet å gå igjen.

Publikum må regne med forsinkelser på grunn av datafeilen. (NTB)