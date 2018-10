Oslo

En gang innimellom, sånn ca. annenhver serierunde, må vi dessverre forlate vårt vakre, nye hjem på Oslo Øst. Turen går da ut til grisgrendte strøk med ofte høyst akseptable fotballarenaer. Det siste gjelder på ingen måte morgendagens motstander, Stabæk.

Forstå det den som kan. Like utenfor grensa til Norges eneste by tok en Eliteserieklubb et aktivt valg om å spille hjemmekampene sine på Nadderud.

Nadderud er en friidrettsarena det tilfeldigvis ble funnet to fotballmål på. Egner seg sikkert til litt hepping på løkka, men ikke for å underholde et publikum. Jeg har vært der med Vålerenga mange ganger, men har fortsatt til gode å se en kamp.

Vi kunne trøstet oss med en tilsynelatende kort reise, men den gang ei. Kollektivtrafikk på utkant-vestkanten er det samme som at alle kjører hver sin egen lille buss. Trafikken står bom stille til alle døgnets tider fordi alle tok børstraktoren til jobb. Noen skulle vært på jobb for flere dager siden.

Samtidig er det veldig få av dem som pleier å ta børstraktoren til Stabæk-kamper. Ikke de med jobb, i hvert fall. I Bærum er man som vanligst opptatt med yachten, luksushytta, eller ferier til Sør-Frankrike i helgene.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

De som kan regnes som tribuneslitere på Nadderud er de som ikke fikk bli med på ferie denne gangen. Og de blir nok kjørt til Nadderud av au pairen. Snørrunger med så mye snørr at de burde skifte navn til Lommetørkle-Mafiaen.

Stabæk klarte å vinne serien i 2008. Det er synonymt med gamle dager for disse pappaguttene. Lommetørkle-Mafiaen, ja. Hva heter de egentlig igjen? Preben & Co? Det er gjerne en med en sånn type navn som pleier å slenge med leppa når de prøver å tirre opp en vilkårlig VIF-supporter, som tilfeldigvis gikk forbi.

Vålerenga er, som for mange andre, storebror og er det noe lillebror er glad i er det å plage storebror. Med varierende hell. Ja, det er irriterende når småunger er frekke, men de aller fleste pleier da å se etter foreldrene til dette utskuddet. Hvor er menneskene som har lært denne drittungen folkeskikk?

Heldigvis ser det ut til at dette blir siste gang vi besøker Nadderud på en stund. Stabæk har beina godt plantet i nedrykksstriden. De klarte ikke engang å slå Lillestrøm nå sist. Da har du ikke mye å slå i bordet med de siste seks kampene av årets eliteserie.

Og når OBOS-ligaen er en realitet, forsvinner det som er av brukbare spillere fra bygda. Da tar det enda lengre tid å bygge opp noe. Ok, de får sikkert beholde Ohi, men det er fordi han ikke vil være spesielt attraktiv for andre klubber. Aller minst utenfor Norge. Men se ikke bort ifra at han er god på norsk fotballs nest høyeste nivå.

Blir greit å bli kvitt dem. Ikke bare er det kjedelig tur, men gang på gang ser vi at det må være en litt spennende motstander for å trekke folk til våre hjemmekamper.

Den gjengse Vålerenga-supporter dropper ikke barnedåp eller giftermål fordi Stabæk kommer på besøk. Det er dessuten ufattelig mye morsommere å slå Lillestrøm og Brann enn det er å slå Preben.

Da gjenstår det bare for Vålerenga Fotball å gjøre jobben. Nadderud har sjelden vært noen lykkearena for oss, har jeg hørt. Ikke sett.

Forhåpentligvis har Vålerenga Hockey allerede brukt opp Vålerengens Idrettsforenings samlede tabbekvote for denne uka (tap for Ringerike etter forlengning). Tre poeng og heng på Europaplass for oss. Et enda lengre dykk ned i gjørma for pappaguttene. Høres ut som en plan.

VIF-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.