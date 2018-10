Oslo

– Det viser seg ikke å være et synkehull. Kun et kumlokk som var tett, meldte Oslo-politiet på Twitter like etter 8.15.

En time tidligere ble politiet varslet om en vannlekkasje av Vann- og avløpsetaten like ved Ullernåsen T-bane. Da trodde de at det var snakk om et synkehull.

– Vi fikk melding om det klokka 7.15, da var avløpsetaten allerede på stedet. En bil lå på siden ved et synkehull, og det var ingen i bilen. Det er snakk om store vannmengder, sa operasjonsleder i Oslo-politiet Kim Vindsland til NTB.

Politi på stedet meldte om rundt 70 centimeter vann i veibanen. Det hadde vært en stor vannlekkasje på grunn av et sprukket rør.

Vann- og avløpsetaten var på plass med tankbiler for å få bort vannet. Politiet bisto med trafikkdirigering, og den skadde bilen ble hentet av et bilbergingsselskap. Foruten skade på veien og bilen ble det ikke rapportert om skader på personer eller eiendom. (NTB)