Nødetatene jobber på stedet.

– Det framstår som en alvorlig trafikkulykke, men jeg har ikke mer informasjon om foranledningen foreløpig, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

Møllerveien er en kort vei like ved Vulkan. Veien er stengt for all trafikk som følge av ulykken.

