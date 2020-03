Sykepleierstudenter: – Vi vil hjelpe, bruk oss!

Hanne Erøy og Robert Oshana sier mange studenter nå går rundt og kjenner på at de er en uutnyttet ressurs, og at de har et sterkt ønske om å bidra under krisen.

– Jeg har snakket med med studenter som ønsker å bidra. Det er jo derfor vi har valgt oss dette yrket – fordi vi gjerne vil hjelpe, sier Hanne Erøy.

Snart ferdige

3-årsstudenter har bare noen måneder igjen før de er uteksaminerte som autoriserte sykepleiere og klare til å begynne å jobbe.

Robert Oshana er 3.årsstudent og tillitsvalgt på Lovisenberg Diakonale Høgskole i Oslo



– Akkurat nå sitter jeg hjemme og skriver på bacheloroppgaven. Men jeg må innrømme at jeg mister konsentrasjonen av å høre på nyhetene. Slik situasjonen er nå, så ønsker jeg heller å bidra i unntakssituasjonen – i stedet for å sitte hjemme å skrive. Jeg vil heller jobbe og avlaste helsepersonell. Det eneste som står til hinder, er at vi ikke får autorisasjon før i juni, sier Robert Oshana.

Han får støtte av Erøy:

– Ja, i øyeblikket er det så mye usikkerhet omkring hva som skjer med oss studenter nå. Det ville føles mye mer fornuftig å være en del av beredskapstroppen enn å sitte med hendene i fanget. Vi kan avlaste helsepersonell med å gjøre mange av rutinejobbene som de er pålagt, slik at de kan konsentrere seg om det som er aller mest prekert i øyeblikket, nemlig å hindre spredning og behandle de som er alvorlig syke, sier Erøy.

Hanne Erøy er 3.årsstudent på sykepleie og jobber i tillegg på Ullevål Universitetssykehus.

Forberedt

Både Hanne Erøy og Robert Oshana har lenge vært forberedt på at de må ta sin skjerv dersom krisen eskalerer. I følge beredskapsnivå 3 og oppfordring fra Bent Høie må alle 3.årsstudenter være forberedt på å kunne bli kalt ut dersom situasjonen blir ennå mer prekær. Selv ønsker de å være i forkant med å tilby seg å jobbe.

– Vi er en uutnyttet ressurs som har bestått alt av eksamner, samt fem av seks praksiser. Det eneste som gjenstår er bacheloroppgaven og én praksis.

– Og i følge helseberedskapsloven kan vi nå pålegges å bli kalt ut for å jobbe i nødsituasjoner. Da virker det mest fornuftig og medmenneskelig for meg å være en del av beredskapstroppen framfor å sitte hjemme, sier Erøy.

– Hvorfor ikke være i forkant og autorisere oss nå? sier Robert Oshana.