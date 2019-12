Svenske dømt til ti års fengsel for to drapsforsøk i Oslo

Den enstemmige dommen falt i Oslo tingrett mandag. Mannen ble dømt for to drapsforsøk og ett tilfelle av grov kroppsskade.

Straffen er ett år kortere enn aktors påstand på elleve års fengsel. Den tiltalte erkjente seg delvis skyldig etter tiltalen.

Ifølge tiltalen angrep 28-åringen de tre mennene med kniv utenfor utestedet Rett Inn Bar i Storgata litt over klokken 2 natt til søndag 10. februar. To av de fornærmede mennene ble stukket i buken, mens den tredje ble påført et 10 centimeter langt kutt i høyre underarm.

I skjerpende retning legger retten vekt på at den nå 28 år gamle mannen i 2012 ble dømt til tre års fengsel for grov mishandling i Sverige. Mannen er også dømt for besittelse av flere hundre narkotiske tabletter.

28-åringen må i tillegg til fengselsstraffen betale til sammen vel 700.000 kroner i oppreisning og erstatning til de tre mennene.