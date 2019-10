Stortingsrepresentant Petter Eide (SV) mener at nå må politikerne legge vekk taktikkeriet, og snakke sammen på en saklig og konstruktiv måte.

– Vi må slutte å bruke ungdomsvold som partipolitiske utspill. Og ikke komme med kontroversielle forslag som man vet aldri vil bli vedtatt. Det vi trenger nå er å sette oss sammen i ro og mak, bruke et moderat språk, og bli enige i hva som må gjøres, sier han.

– Det som skjer nå, kunne ha skjedd om det var blått byråd i Oslo, eller rødgrønn regjering, sier Eide.

Les også: Raymond Johansen: – 13-14-åringer skal ikke reke rundt på natta uten at foreldrene vet hva de gjør

Engstelige

Han er opptatt av at Oslos innbyggere skal være trygge på at politikerne tar dette alvorlig.

– Jeg oppfatter at folk i Oslo er engstelige. For deres egen trygghet og barnas trygghet, sier Eide til Dagsavisen.

– Det er grundig undersøkt at flertallet av befolkningen i Oslo opplever byen som trygg. Det har aldri vært en oppfattelse av at Oslo er en farlig by, eller utrygg by, selv om noen nå spiller på det. Men den type hendelser vi har hatt denne helgen, og mediene oppfølging av det, kan rokke på denne oppfatningen, sier SV-representanten.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

20 tiltak

I juni la SV fram 20 konkrete tiltak mot ungdomsvold, som alle ble stemt ned.

– Ikke nødvendigvis fordi de var imot tiltakene, men på grunn av politisk taktikkeri, sier Eide.

Han er opptatt av at det må stilles en god diagnose, før det gis medisin.

– At barn er voldelige og kriminelle kommer ikke av seg selv. Dette er atferd som har utviklet seg over lang tid. Det er viktig å fange opp dette tidlig, og komme med forebyggende tiltak. Vi må holde litt igjen, ikke skyte fra hofta og være for raske med konkrete tiltak, sier Petter Eide.

Les også: Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning