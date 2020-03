– Jeg må innrømme at jeg ikke hadde sett for meg at de siste ukene før termin skulle tilbringes slapp og tungpustet i senga hjemme i isolat, skriver Holmås Eidsvoll på sin konto på Instagram.

Hun legger til at hun regner med å være frisk i tide til fødselen.

Holmås har vært leder for Oslo SV siden 2016 og sitter i bystyret i hovedstaden. Hun er gift med SV-politiker Heikki Eidsvoll Holmås.

