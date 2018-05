Oslo

James Stove Lorentzen, som er leder av helse- og sosialkomiteen i bystyret, har fremmet et privat forslag som vil gjøre det lettere for leiere av kommunale boliger å kjøpe sin egen leilighet.

– At Høyre nå går inn for leie-til-eie er veldig positivt. Dette har vært en programfestet SV-sak i lang tid, vi er glade for drahjelp fra borgerlig side, sier SVs bystyrerepresentant Sunniva Holmås Eidsvoll til Dagsavisen.

– Jeg tror jeg liker boligpolitikken til Høyre bedre når de er i opposisjon enn når de sitter i byråd. Jeg vil gjerne ha mer av den åpenheten de nå viser til forslag som kan gjøre politikken mer rettferdig for dem som bor i kommunale boliger, sier hun.

Vil eie

Dagsavisen har i flere artikler skrevet om familien Lødding på Vestli, som har bodd i samme kommunale bolig i 13 år. De ønsker å kjøpe men får nei, på bakgrunn av at det er få store kommunale leiligheter av den størrelsen i området.

Men de er velkommen til å fortsette å leie, til en pris av 20.000 i måneden.

– SV har fremmet forslag om en mer sosial boligpolitikk ved flere anledninger, for eksempel i 2012. Da fremmet SVs bystyrerepresentanter Ingvild Reymert og Trine Dønhaug et privat forslag, hvor de blant annet byrådet ba foreta en gjennomgang av Oslos forvaltning av startlån-ordningen med sikte på å øke kommunens bruk av ordningen for å gi flere mulighet til å skaffe seg egen bolig.

– Dette forslaget ble stemt ned av det daværende borgerlige flertallet på nesten alle punkter, uten alternative forslag for å møte problemstillingen, sier Holmås Eidsvoll.

– Skrikende behov

SV-representanten tror nå stemningen i bystyret er i ferd med å snu, og at det kan bli et flertall for å få til en bedre ordning, slik at det blir lettere å få kjøpe sin egen bolig.

– Dette er en kompleks sak som må utredes. Vi må finne en løsning som passer bra for Oslo. Det er et skrikende behov for kommunale boliger i hovedstaden, sier Sunniva Holmås Eidsvoll.

Også Frp i bystyret støtter forslaget om få til en ordning som gjøre det lettere å kjøpe boligene de leier.

– Jeg har sett forslaget, og jeg synes dette er godt forslag, som Frp støtter, sier Frps helsepolitiske talsperson i bystyret, Aina Stenersen til Dagsavisen.

– Det gjør noe med menneskets verdighet, trygghet og økonomi å eie sin egen bolig. Byrådet og Boligbygg må ta grep, og gjøre det enklere å kunne kjøpe leiligheten man har bodd i, og har et forhold til, sier Stenersen.

