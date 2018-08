Oslo

Jeg skal ikke lyve på meg altfor stor fotballforståelse. Jeg har kanskje vunnet haugevis med titler på Football Manager og brukt power-knappen kontinuerlig i FIFA med gode resultater, men reell erfaring er det verre med.

Likevel vil jeg påstå at jeg kan se hva Vålerenga til enhver tid gjør bra, hva som mangler og hva vi trenger. Trenerens filosofi har, for det meste, vært enkel å forstå. For Ronny Deilas del har det denne sesongen vært innlysende for meg at det har manglet noe på midtbanen for at Deila-fotballen skal fungere. Under forrige hjemmekamp, mot Tromsø, med to helt nye midtbanespillere på plass, beviste han nettopp dette. Erik Israelsson kom inn for noen uker siden som vår nye boks-til-boks spiller. Med Mohammed Abu kom hans evner mer til rette. Abu var herlig å se på der ute. Hardtarbeidende og kreativ, skapte sjanser framover og jobbet opp igjen egne feilsteg. Med Israelsson og Abu ved sin side, kom endelig Daniel Fredheim Holm til sin rett som midtbanesjef, dermed så vi ut som et helt fotballag. Tidligere i sesongen har vi hatt styrken til å ikke tape de tette kampene. Nå demmet vi opp bakover, vi skapte framover, og vant overbevisende. Brikkene var på plass.

Men hva sa ekspertene rett etter at overgangsvinduet stengte? Vålerenga burde kjøpt spiss. ja vel, fordi vi scoret for lite? For all del, jeg er ikke uenig i det. Vålerenga burde score alle målene. Problemet er jo bare det at en spiss skaper sjelden mål alene. Det trengs et kollektiv som hjelper til med å skape situasjoner man kan score på. Den eneste grunnen til at man trenger en spiss er hvis spissen ikke omsetter sjansene som kommer. Sam Johnson er skadet akkurat nå, men når han er frisk er han kanskje Eliteseriens mest effektive spiss. Sam har dessverre slitt med sjanser å omsette. Det problemet har tilhørt hele laget. Visstnok var vi ute og sjekket prisen på spisser. Stabæks Ohi og RBKs Alexander Søderlund.

Takk og pris, det ble ikke noe ut av de overgangene. Søderlund er gammel, sannsynligvis dyr og generelt uspiselig. Ohi er yngre, men ville aldri kunne lykkes i Vålerenga. Det tror jeg han vet også. Skulle han nå målet om en utenlandskarriere vil han nok forsvinne ut i det obskure, uten å oppnå noe. Det sagt, Vålerenga skal ha forhørt seg om to spillere som også er kjent som noen av Eliteseriens beste spisser. Vi siktet altså ikke lavt. Vi tok for så vidt ingen unødvendige sjanser på ubeskrevne blad denne gangen, som kanskje har vært gjennomgangsmelodien de siste årene.

Manglende panikkhandling tror jeg vi kan takke Lars Tjærnås for. Speidersjefen har gjort oss bedre forberedt på talentene vi skal ha utkikk etter og hvilke vi skal la være å hente. Sannsynligvis har han gjort seg fortjent til lønna si mangfoldige ganger denne sesongen ved å finsikte de spillerne vi ser på.

Vi brukte overgangsvinduet til å styrke midtbanen i to posisjoner der laget hadde store mangler. To posisjoner som gjør resten av laget bedre. Et lag som skapte uhorvelig mange sjanser nå sist. Nå mangler det bare at Sam Johnson blir skadefri så vi kan omsette flere av dem til mål.

På søndag kommer laget som handlet «alle» før overgangsvinduet stengte, Brann. Jeg gleder meg stort til å se kollektivet Vålerenga for andre gang på rad. Da får vi se om det er lurt å opprettholde en viss stabilitet i spillertroppen, eller handle som galninger fordi du har penger å svi av.

Jeg uttaler meg ikke som noen ekspert altså. Jeg er jo bare supporter.

VIF-tilhengerne Lars Erik Schou, Greger Thorvaldsen, Trond Erik Sandgren, Kjell Henning Thon og Truls Toftnes skriver i Dagsavisen hver fredag under vignetten Aperopet.