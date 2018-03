Sudden death i tredje kamp på rad. Og da vant Manglerud Star

Oslo

Det laget som går til semifinale av disse lagene skal ha grunntreningen i orden. Det har til nå ikke holdt med tre perioder i noen av de tre kvartfinalene for å kåre en vinner.

Også mandag kveld skapte Manglerud Star et lite sjokk i Sparta amfi. Alle tilskuerne var ikke på plass i hallen før det sto 0-2 og ledelse til Manglerudgutta.

Lag som står til hverandre

Først kom Sam Coatta fri på høyre, så satte Mathias Trygg inn det andre målet bak Sparta-keeper Jens Kristian Lillegrend.

Og publikum spurte naturlig: Hva skjer?

Niklas Roest fikk roet nervene for hjemmelaget med sin redusering før helten fra forrige kamp for MS, Peter Lindblad igjen skapte kaos ved å øke MS-ledelsen. Men en smekkfull første periode var ikke fullført før Magnus Nilsen igjen reduserte til hjemmelaget.

På tide med en hjemmeseier

For spørsmålet var: Skulle vi for første gang få en hjemmeseier i kampene mellom disse to lagene?

Tommy Kristianssen kjempet inn utligningen i midtperioden før Jesper Hoel igjen frontet et MS-lag som aldri ga seg.

Da lå det nesten i kortene at også dette oppgjøret skulle ende uavgjort. Kyle Osterberg het den siste målscoreren i ordinær tid.

Hvor lenge skulle de holde på denne gangen?

Det stoppet på 68.43. Da var det grønn-hvit jubel i Sparta amfi. Men dette kan bare fortsette med kamper som vipper begge veier.

Sparta vant skuddstatistikken 45-30 (16-13, 10-6, 11-6 og 8-5). Men effektiviteten var det MS som hadde. Neste kamp spiles onsdag.

NM-sluttspillet ishockey menn mandag, kvartfinaler 3. kamp (best av 7):

Sparta – Manglerud Star 4-5 e.f. (2-3, 1-0, 1-1, 0-1), sammenlagt 1-2

Sparta amfi: 1804 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (0.24) Sam Coatta (Alexander Kristiansen, Joachim Hermansen), 0-2 (1.01) Mathias Trygg (Matthew Vanvoorhis), 1-2 (9.10) Niklas Roest (Håkon Pedersen, Kristian Østby), 1-3 (11.25) Peter Lindblad (Coatta, Vanvoorhis), 2-3 (14.51) Magnus Nilsen.

2. periode: 3-3 (31.54) Tommy Kristiansen (Kyle Osterberg, Andreas Klavestad).

3. periode: 3-4 (54.01) Jesper Hoel (Trygg), 4-4 (57.41) Osterberg (Kalle Ekelund, Troy Rutkowski).

Forlengning: 4-5 (68.43) Dylan Richard (Christopher Calnan).

Dommere: Robert Hallin, Jordal og Mads Frandsen, Frisk Asker.

Utvisninger: Sparta 2 x 2 min. Manglerud Star 4 x 2 min. og 1 x 20 min. (matchstraff).

Frisk Asker – Stavanger 4-0 (0-0, 4-0, 0-0), sammenlagt 2-1

Askerhallen: 1794 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (22.56) Fredrik L. Jacobsen (Nick Pageau, Patrick Wall), 2-0 (24.34) Oskar Nilsson (Garry Nunn, Vinny Saponari), 3-0 (31.49) Nunn (Nilsson), 4-0 (36.44) Mikkel Christiansen (Jacobsen, Petter Kristiansen).

Dommere: Tor Olav Johnsen, Manglerud Star og Tommy Søstumoen, Storhamar.

Utvisninger: Frisk Asker 7 x 2 min. Stavanger 14 x 2 min. og 1 x 10 min.

Lillehammer – Vålerenga 6-1 (0-0, 3-0, 3-1), sammenlagt 3-0

Kristins hall: 1922 tilskuere

Mål:

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (21.20) Brendan Ellis (David Morley, Brett Cameron), 2-0 (24.33) Cameron (Morley, Ellis), 3-0 (32.45) Joey Benik (Stephan Vigier, Nick Dineen).

3. periode: 3-1 (48.16) Filip Gunnarsson (Simon Mattsson), 4-1 (49.04) Stian Nystuen (Ellis), 5-1 (56.50) Nystuen (Cameron), 6-1 (57.17) Simen Rønold (Jacob Noer, Ellis).

Dommere: Christian Persson, Ski og Robin Berg, Stjernen.

Utvisninger: Lillehammer 5 x 2 min. Vålerenga 8 x 2 min.

Storhamar – Lørenskog 3-2 (0-2, 2-0, 1-0), sammenlagt 3-0

CC Arena, Hamar: 3248 tilskuere.

Mål:

1. periode: 0-1 (2.40) David Friedmann, 0-2 (18.08) Marc Hagel (James Sixsmith).

2. periode: 1-2 (31.36) Christian Larrivée, 2-2 (39.31) Kodie Curran (Steffen Thoresen, Jacob Berglund).

3. periode: 3-2 (41.35) Thoresen.

Dommere: Petter Bjerkan Bakken, Rosenborg og Thomas Tysland, Jutul.

Utvisninger: Storhamar 5 x 2 min. Lørenskog 7 x 2 min.

4. kamper spilles onsdag.