Strømbrudd i Oslo ga brannutrykning til Rådhuset

Oslo

Det var støv på grunn av byggearbeider på trafostasjonen i Rosenkrantz gate som i ettermiddag førte til et strømbrudd i store deler av Oslo sentrum. Byggestøvet utløste et vern, som igjen kobla ut trafoen, fordi den trodde det var varmegang og brann.

Det forteller Morten Schau, kommunikasjonssjef i Hafslund Nett til Dagsavisen i dag. Han kan også opplyse at strømbruddet varte i sju minutter fra klokka 13.16.

1758 kunder mistet strømmen.

– Det skal selvfølgelig ikke skje, så arbeidet er nå stanset, forteller han.

Mange av Oslos mektigste institusjoner ble rammet av strømstansen. Stortinget skal ha vært påvirket. Det samme med minst ett regjeringskontor. Også Folkets hus og Rådhuset skal ha mistet strømmen.

På rådhuset var det til og med høring om ytringsfrihet i Osloskolen som ble avbrutt.

Strømmingen av høringen om ytringsfrihet i Osloskolen ble dessverre avbrutt grunnet et strømbrudd. Det jobbes med å løse problemet. — Oslo bystyre (@Oslobystyre) May 22, 2018

Og på Jernbanetorget kunne ikke t-banene stoppe i en periode.

Alle linjer! Jernbanetorget stasjon er stengt for trafikk grunnet strømbrudd Alle tog kjører forbi stasjone inntil videre. — Sporveien T-banen (@Tbanen) May 22, 2018

– Det er mange viktige bygg her?

– Ja, vi får håpe de har nødvendig backup og beredskap, sier Morten Schau i Hafslund nett.

Schau forteller at det er sjelden de har feil i Oslo, fordi strømkablene her stort sett ligger i kabel, gravd ned under bakken.

– Hvor alvorlig er dette?

– Alle strømbrudd er alvorlig, og spesielt når det skjer sånn som dette. Her vil det bli satt i gang grundig gjennomgang og etterforskning, sier han.

Han forteller at Hafslund Nett har gode omkoblingsmuligheter, og at det skal mye til for å få langvarig utfall i Oslo.

Fire utrykninger

Også på 110-sentralen fikk de en travel dag i dag.

Vaktkommanderende der, Bjørn Tore Farstad, forteller at de fikk en god del automatiske brannalarmer fra bedrifter under strømbruddet. De rykket ut til fire steder, med fulle sirener. Blant dem var Oslo Rådhus.

– Var det noen farlig situasjon?

– De fleste sånne bygg har jo en reserveløsning, som trår umiddelbart inn. Så det har ikke vært noen fare, sånn sett, sier han.

PS: Også Dagsavisen var rammet av strømbruddet. Undertegnede journalist var på do. Det ble mørkt. Men det gikk fint, altså.