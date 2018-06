Oslo

Av André Lorentsen

De to dømte mennene på 26 og 28 år må også betale erstatning på 79.000 kroner og en oppreisningserstatning på 250.000 kroner til den dreptes mannens mor.

De to var tiltalt for å ha drept Dan Johnny Myhre (35) med en rekke kutt, slag og stikk i hodet og overkroppen i en leilighet på Ammerud i Oslo 27. april 2016. 35-åringen døde av blodtap og pustevansker.

I tillegg var de tiltalt for likskjending, siden de etter drapet kuttet opp kroppen til Myhre i 25 deler. Kroppsdelene ble pakket ned i plastposer og bager og en koffert og så fraktet ut av leiligheten. Drapet ble oppdaget ved 7-tiden på morgenen 29. april 2016 etter at forbipasserende hadde reagert på oppførselen til de tiltalte mennene som dro på en tung koffert.

26-åringen ble dømt for drap og likskjending, mens 28-åringen er dømt for medvirkning til drap og medvirkning til likskjending.

Over 20 kniver, økser og ulike slagvåpen ble beslaglagt i leiligheten. Flere av våpnene ble ifølge dommen brukt i forbindelse med drapet eller parteringen.

Påstand om forvaring

En 29 år gammel kvinne var tiltalt for å ha hjulpet de to med parteringen og for ikke å ha avverget situasjonen. Hun ble dømt til ett år og sju måneders fengsel, fem måneder kortere enn aktors påstand om to års fengsel.

26-åringen har tilstått drapet og parteringen, mens den eldste har forklart at han utøvde vold mot 35-åringen, for så å trekke seg. Han erkjente også partering.

Påtalemyndigheten ba om 16 års forvaring for 26-åringen, og 17 års forvaring for 28-åringen. I stedet ble begge altså dømt til fengsel.

Brutalt og urovekkende

Forsvareren til 26-åringen mente det ikke var grunnlag for forvaring og ba om at hans klient ble ansett på mildeste måte. Forsvareren til den 28 år gamle kameraten ba om tre års fengsel for likskjending for sin klient.

Statsadvokat Alvar Randa omtalte drapet på 35 år gamle Dan Johnny Myhre som «brutalt og urovekkende» under sin prosedyre i Oslo tingrett i begynnelsen av mai.

– Drapet er så uprovosert som det kan få blitt, sa Randa i retten.

Han viste til at drapshandlingen ifølge de tiltalte skal ha blitt utløst av en misforståelse. Drapsofferet ble feilaktig beskyldt for å ha stjålet 30 gram hasj, men det viste seg senere at hasjen lå i lommen til en av de tiltalte, ifølge forklaringene.

Tungt ruset

Alle de involverte tilhørte et rusmiljø, og de tiltalte skal ha vært svært ruset da drapet skjedde.

Etter en samlet vurdering kom retten til at en lengre fengselsstraff er tilstrekkelig for å beskytte samfunnet mot de to dømte mennene.

Retten vektlegger «at det synes som om risiko for fremtidig voldsadferd i stor grad påvirkes av fremtidig rusmiddelmisbruk». Begge menneneer i dag rusfrie.

I dommen heter det at «forklaringene de tiltalte har gitt, er preget av at de hadde inntatt betydelige mengder med rusmidler i de dagene handlingene ble begått. Alle tre hadde drukket alkohol og inntatt rivotril. Det er opplyst at denne kombinasjonen av rusmidler gir særdeles sterk effekt og at man mister sperrer man har i edru tilstand. Det er videre forklart at man lettere får black out slik at hukommelsen kan påvirkes betydelig. I tillegg har alle tre tiltalte forklart seg om inntak av ecstasy (MDMA), hasj og amfetamin.»

Dommen var enstemmig. (NTB)