Flere skoler sliter med å holde åpent på grunn av koronasmitte. Dagsavisen får opplyst at Stovner skole og Apalløkka skole er stengt på grunn av høyt smittenivå.

Leste du denne? Fikk tilbud om stortingsplass - takket nei (+)

Samfunnskritiske

– Det stemmer at Stovner skole, i samråd med bydelsoverlegen, har besluttet at skolen går over til hjemmeundervisning fra i dag til og med 4. desember. Det vil fortsatt være tilstedeværelse for barn med ekstra behov og barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Beslutningen er basert på en totalvurdering av situasjonen, når det gjelder bemannings-, undervisnings- og smittesituasjon ved skolen, skriver kommunikasjonsrådgiver i Utdanningsetaten, Heidi Skjebstad til Dagsavisen.

Smilefjes-saken: Kan ende i kontrollkomiteen (+)

Hardt rammet

Hun forteller også at Apalløkka skole er i samme situasjon, og stengte skolen allerede 20. november og ut denne uka.

På Apalløkka skoles nettsider står dette: "Som alle er kjent med så har det vært flere elever og ansatte som har fått påvist Covid-19 den siste tiden". Ledelsen er også hardt rammet, ifølge skolen.

Skjebstad forteller til Dagsavisen at avgjørelsen om å stenge tas av skolen og bydelsoverlegen i den enkelte bydel. Mens skolen er stengt, får elevene digital undervisning.