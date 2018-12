Det var på forhånd varslet en demonstrasjon mot at Norge vil skrive under på FNs migrasjonspakt. Avtalen skal undertegnes i Marrakech i Marokko mandag.

I tillegg møtte det opp en rekke motdemonstranter.

– Vi har hatt et bilde av at dette kunne generere en del ordensforstyrrelser, så vi har hatt til dels store politiressurser til stede, både synlige og usynlige, sier politiets innsatsleder Magnus Stranda til den fremmøtte pressen.

I løpet av demonstrasjonen kontrollerte politiet 40 personer, bortviste 23 personer og pågrep én.

Pågripelsen kom som følge av en legemskrenkelse.

Politiet måtte dessuten ta med seg en del av demonstrantene i bil.

– Den grupperingen ble politiet nødt til å følge bort for å avverge et stort slagsmål. De ble tatt med i bil og kjørt bort fra stedet. De var ikke villige til å følge et pålegg fra oss, så vi tok hånd om dem og kjørte dem bort fra stedet, sier Stranda.

