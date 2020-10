Storslått seremoni under Pushwagners urnenedsettelse

I sann Pushwagner-stil gikk ikke nedsettelsen av urnen til den anerkjente popkunstneren Terje Brofos – bedre kjent som Hariton Pushwagner – ubemerket hen, skriver Nettavisen.

Kunstneren døde 24. april 2018 etter kort tids sykeleie. Han ble 77 år gammel.

I regi av kunstnerens nærmeste venn og samarbeidspartner, Stefan Stray, var det rigget til en storslått seremoni. Pushwagners rosa- og sortlakkerte pilleformede askeurne skal ligge under en av Norges høyeste obelisker, som er på hele tre meter. Den anerkjente kunstnerens signatur er frest inn på obelisken i samme rosa lakk som urnepillen.

– Jeg har aldri møtt et mer rastløst menneske i hele mitt liv. For en appetitt han hadde på alt det livet hadde å by på, sa kunsthistoriker og skribent Tommy Sørbø.

Komiker og programleder Espen Thoresen var seremonimester, og Pushwagners mangeårige venn, Jan Verner-Carlsson, sa også noen ord.

– Kjære Terje. Din hjerne var en katedral, din strek er magisk og ditt vennskap en perle, lød hans siste ord til kameraten.

