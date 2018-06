Oslo

OL-stadion fra 1952 ble revet i 2004, og nytt stadion kom på plass året etter. Nå kan anleggsmaskinene igjen ta over deler av anlegget.

Kan bety slutten

Blir resultatet at Store Stå må rives når ny T-banetunnel og stasjon bygges, kan det bety slutten for Bislett Games.

– Jeg kan vanskelig se for meg at vi kan komme tilbake som arrangør av Diamond League etter et eventuelt fravær på flere år. Det står verdensmetropoler i kø for å overta Bisletts rolle, sier daglig leder i Bislettalliansen, Rune Stenersen, til Dagsavisen.

Bislett er Norges mest brukte idrettsanlegg, og har over 300.000 treningstimer i året.

– Må Store Stå rives, blir den innendørs løpebanen, samt sprintanlegget, brutt. Jeg håper man kommer opp med andre alternativer, så Bislett ikke blir berørt, sier Stenersen.

Folkemøte

Mandag kveld var det folkemøte på puben Store Stå ved Bislett, hvor blant annet Ruter var invitert for å informere om planene og videre saksgang.

– Vi ønsker en åpen diskusjonen rundt dette, og hvilke konsekvenser en anleggsperiode vil ha for Bislett stadion og for hele området, sier leder av St. Hanshaugen Venstre, Jan-Petter Holtedahl, til Dagsavisen.

– Vi er for en ny T-banetunnel og oppgradering av T-banen. Men vi er også for å ivareta Bislett stadion, med tanke på Bislett Games, barne- og ungdomsidretten, nærområdet med fastboende og lokalt næringsliv. Vi må søke gode løsninger som ivaretar ulike hensyn og brukergrupper, sier han.

I KVU Oslo-Navet (Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo) anbefales det en ny T-banetunnel under Oslo, med blant annet ny stasjon på Bislett.

Noe som vil få store konsekvenser for hele området.

Prosjektleder i Ruter, Halvor Jutulstad, påpeker overfor Dagsavisen at ingenting er avgjort når det gjelder ny T-banetunnel.

– I det anbefalte alternativet vises en stasjon ved Bislett. Det er ikke noe fjell i området, og vi har også Bislettbekken å ta hensyn til. Blir dette alternativet, må vi grave fra overflaten, og Bislettgata vil bli en åpen byggegrop. Bislettgata er trang og derfor vil Store Stå bli berørt i dette alternativet, sier Jutulstad til Dagsavisen.

Fredet

På andre siden av Bislettgata ligger Bislett bad.

– Det bygget er fredet, er uaktuell å rive. Siden Bislett stadion er av relativt ny dato, tror jeg også Byantikvaren vil gå for å rive Store Stå, fremfor Bislett bad, sier Jutulstad.

Hvor mye av tribunen som eventuelt vil bli berørt er usikkert.

– Gressbanen vil uansett ikke bli berørt, men treningsbanen som går under tribunene vil det kunne bli vanskelig å bruke i anleggsperioden, sier Jutulstad.

– Vi er veldig tidlig i planarbeidet, og en reguleringsplan skal ikke være klar før i 2021. Byggingen vil starte i 2024, og være ferdig innen 2030. Så vi har god tid på å finne andre stasjonsløsninger Men dette er et stort prosjekt, så det vil uansett få innvirkninger på dagliglivet rundt Bislett i anleggsperioden, sier Jutulstad.

– Store Stå vil bli bygget opp igjen om det er dette alternativet som blir en realitet, sier prosjektlederen.

Nestleder i miljø- og samferdselskomiteen i bystyret, Hallstein Bjercke (V), ble sjokkert da han så hvilke innvirkninger byggingen av ny T-banetunnel kan få for Bislett stadion.

– Vi har visst om KVU Navet i tre år, men da vi får noen uker siden ble presentert kart og tegninger, så vi at dette ville få store konsekvenser for Bislett. Da kom det store sjokket: Bislett er et smykke i byen vår, og fem-seks år uten Bislett Games er utenkelig. Vi vil også risikere å miste Golden League-statusen, sier Bjercke til Dagsavisen.

– Vi i Venstre er veldig for ny T-banetunnel. Det er noe Oslo trenger. Men det må finnes andre løsninger. Bislett skal ikke røres, sier Bjercke ettertrykkelig.

