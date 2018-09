Stor vannlekkasje på Romsås senter

Oslo

Meldingen om lekkasjen i næringslokalet på Romsås kom inn til 110-sentralen i Oslo, Asker og Bærum klokka 2.11 natt til torsdag.

– Det var lekket ut veldig mye vann innvendig på Romsås senter under sykehjemmet og senteret. Vi kjenner ikke årsaken, men det har vært noe rørleggerarbeid der, og det er i tilknytning til at det skulle monteres en stordimensjonert tilbakeslagsventil at noe gått veldig galt, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Morten Bergh til NTB.

Da brannvesenet var på plass for å få oversikt klokka 2.28, sto vannet 30 centimeter over et areal på hele 400 kvadratmeter, og på det meste sto vannet en halvmeter over gulvet før mannskapene fikk kontroll.

Litt etter klokka 4 kom meldingen om at vannverket hadde vært på stedet og fått stengt av vannet, som til da hadde fosset ut av et ødelagt 150 millimeters rør.

Brannbilen fra Grorud og restverdiredningsbilen fra Kastellet i Oslo har pumpet vann og gikk etter hvert over til å suge opp vann. (NTB)