Til tross for ekstra skogbrannfare, når det ikke inn til alle at de setter både seg selv og andre i fare ved å tenne opp et kaffebål, eller fyre opp engangsgrillen.

Det er bare en liten gnist som skal til.

– Vi får inn mange meldinger fra bekymrede folk som ser andre tenne opp bål og griller. Men vi er ikke rustet for å drive detektivarbeid eller være barnepiker for det norske folk, sier branninspektør i Brann- og redningsetaten, Sigurd Folgerø Dalen til Dagsavisen.

– Jeg kan i min tid i brannvesenet ikke huske at det har vært så tørt noen gang, selv om vi har hatt totalforbud mot å tenne opp ild tidligere. Det som er så spesielt nå, er at det gjelder over store deler av landet, sier Folgerø Dalen.

Selv om det kom noen regndråper mandag ettermiddag og kveld, har ikke det hjulpet på brannfaren.

– Det er like knusktørt som tidligere, sier branninspektøren.

– Vi er opptatt av at folk overholder forbudet. Og det er en grunn til at det settes. Det er ikke lagt til rette for egenvurdering, slik mange tror. Det er det ikke rom for. Det er brannsjefene som har tatt de beslutningene på vegne av publikum, sier Folgerø Dalen.

Yr bruker en indeks hvor 70 og høyere utgjør en meget stor skogbrannfare. For dagene framover øker indeksen i Oslo-området fra dagens 128 til 165 på torsdag.

Det viser hvor lite som skal til før det brenner.

Skogbrannen i Lommedalen var tirsdag ettermiddag ikke slukket, selv om brannvesenet har kontroll på brannen.

– Vi har fortsatt en brannbil med fire brannfolk på stedet, sier vaktkommandør ved 110-sentralen Stig Henning Duaas til Dagsavisen.

– Alt tyder på at det er et kaffebål som er årsaken, sier han.

Selv om skogbrannen ikke strakte seg over et veldig stort område, kun rundt ett mål, krever det store ressurser.

– Brannen er i ulendt terreng, og vi var helt avhengig av brannhelikopter for å slukke brannen. En skogbrann kan utvikle seg fort, og derfor er det viktig å sette inn store ressurser tidlig. Helikopter ble rekvirert umiddelbart, sier han.

Over 100.000 liter vann ble droppet.

Brannvesenet har gjennom helgen jobbet på spreng med å slukke skogbranner rundt om i Sør-Norge på grunn av høy temperatur og tørt vær. Det har ført til at skogbrannbudsjettet allerede er brukt opp, melder NRK.

MDG ber nå om mer penger til bedre beredskap i revidert budsjett.

