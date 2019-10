Et stort antall politibiler kjørte i stor hast mot ytterst i groruddalen tirsdag kveld, etter at politiet ble varslet om en person med en stor kniv.

– Det skal ha blitt sett noe som likner et samuraisverd, sier Sven Christian Lie i Oslopolitiet til Dagsavisen.

– Foreløpig veit vi ikke noe mer, men patruljene er på vei opp dit, sa han rett over åtte tirsdag kveld.

Da var minst seks patruljebiler er på vei, til tross for at meldingen ikke sa noe om at noen er skadet.

– Dere tar det på alvor?

– Ja, meldinger om mennesker med formodentlig et samuraisverd, det tar vi på alvor, bekrefter han.

Oslopolitiet varslet saken først på Twitter:

Klokka ni samme kveld fulgte politiet opp den første meldingen, med kontrabeskjed: