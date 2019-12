Påtalemyndigheten mener den 84 år gamle pensjonerte biskopen må sone fengselsstraff for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker i elleve år.

Stålsett, som var biskop i Oslo, ankom retten noe før klokka 9.30. Han har avgitt en uforbeholden tilståelse overfor politiet og får en enklere behandling i retten.

Blant tilhørerne i den stappfulle saken er Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) og journalist og aktivist Erling Borgen, samt tidligere Sør-Hålogaland-biskopen Tor B. Jørgensen, som er leder i Mennesker i Limbo.

Stålsett: – Rettferdighet er moral og empati, ikke bare juss

Det er også Lula Tekle, asylsøkeren fra Eritrea som var ansatt hos Stålsett.

I sal 227, der saken går, er det anslagsvis 100 mennesker, inkludert presse. Behandlingen overføres også til en annen sal.

Den tidligere Oslo-biskopen er klar for å gå i fengsel, men karakteriserer behandlingen av ureturnerbare asylsøkere som en fundamental utfordring for rettsstaten og verdiene som ligger i et humanistisk og kristent menneskesyn.

– Vi står både overfor en politisk svikt og en systemsvikt, sa Stålsett til NTB tidligere denne uka.

Saken ble kjent da Gunnar Stålsett fortalte om ansettelsesforholdet i et intervju i Vårt Land i august i år. Tre måneder senere var siktelsen klar.

