«Nå må du smøre brødskiva di sjøl». Oppfordringen til Oslos 74.000 barnehageforeldre kommer fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap i Oslo (OVK). Pålegget om stopp i all matlaging og matservering gjelder for alle Oslos 317 offentlige barnehager, men også byens 400 private barnehager oppfordres til å følge etter.

I en kommentar til Dagsavisen sier seksjonssjef for barnehager i Oslo, Hege Sevatdal, at barnehagene nå står overfor en ganske krevende situasjon når de skal gjenåpne. Mange nye rutiner og nye måter å jobbe på krever mye av de ansatte.

– I denne situasjonen er vi opptatt av at de ansatte skal bruke mest mulig tid på å være sammen med barna og trygge dem i den nye hverdagen. Vi vet også at dette med matservering krever særlige hensyn med tanke på smittevern. Mange bydeler tok kontakt med oss om akkurat dette tema, forklarer Sevatdal og fortsetter:

– På bakgrunn av dette valgte vi derfor å gå ut med denne føringen. Den gjelder i første omgang ut mai måned, og så må vi gjøre en ny vurdering når vi har litt mer oversikt over situasjonen, sier seksjonssjef Hege Sevatdal.

Sendte brev

Sent tirsdag kveld gikk det ut et brev fra Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap til alle bydelene i Oslo med føringer for hvordan barnehagene nå må planlegge for gjenåpning. Rutiner rundt mat og matservering i byens 317 offentlige barnehager var et viktig punkt på lista.

«For å forenkle hverdagen for de ansatte i barnehagen og for å begrense eventuell smittespredning skal det ikke serveres mat i de kommunale barnehagene i Oslo. Det betyr at alle barn må ha med seg all mat de skal spise i barnehagen hjemmefra.» heter det i brevet fra OVK.

Samtidig oppfordres bydelene til å gå i dialog med Oslos 400 private barnehager som anbefales å legge seg på samme praksis.

Det er ikke et råd administrerende direktør i Private barnehagers Landsforbund (PBL) Anne Lindboe nødvendigvis ønsker å følge. Lindboe, som er utdannet barnelege og er tidligere barneombud, mener sterke argumenter taler for det motsatte.

Ulik mat

PBL har omlag 2.000 barnehager i Norge og utgjør en tredel av alle landets barnehager.

Lindboe påpeker at all erfaring viser at det er stor ulikhet i hva barna har med seg av mat hjemmefra enten de går i barnehage eller på skolen:

– Mat er et viktig utjevningstiltak - ikke minst i en sosioøkonomisk delt by som Oslo. For noen foreldre handler dette om manglende kunnskap om hva som er sunn og næringsrik mat. For andre kan økonomi påvirke hva slags mat de har anledning til å sende med barna. Faktum er at vi vet det er veldig store forskjeller, fremholder Anne Lindboe overfor Dagsavisen.

Hun peker videre på at barnehagen er en viktig arena der barn kan teste ut og erfare nye smaker.

– Mat er også viktig for felleskap og god barnehelse. Derfor er jeg skeptisk til å fjerne all matservering og matlaging i barnehagene. Jeg mener det er mange andre måter å ivareta smittevernhensynet på, sier Lindboe.

Dele opp i grupper

PBL-direktøren viser til at barna kan deles opp i mindre grupper og spise på faste plasser i tillegg til at de bruker samme bestikk og servise. Forbud mot å dele mat samtidig som barna får maten servert i enkeltporsjoner, er andre tiltak hun mener vil forebygge mulig smitte.

Lindboe mener dessuten det vil være viktig at barna ikke involveres i matlagingen slik de pleie, i tillegg til at personalet er nøye med vask av bord og stoler etter hvert måltid.

– Hvis man gjør dette er det fullt mulig å ivareta både smittevern og god og næringsrik mat for barna. I alle fall inntil den nasjonale velederen for barnehagene eventuelt sier noe annet, mener Lindboe.

Den nasjonale veilederen for smittevern i barnehager ble lagt fram onsdag ettermiddag. Denne fraråder ikke matservering i barnehagen.

– Det vil overraske meg hvis den legger opp til at matservering ikke skal være mulig. Det innebærer selvsagt noen utfordringer for personalet, men vi vet at foreldrene er svært opptatt av at barna deres tilbys sunn og næringsrik mat, understreker Anne Lindboe i PBL og legger til:

– Hvordan mattilbudet kan gjennomføres og om det er mulig å servere barna varm mat, vil selvsagt være avhengig av antall barn og voksne i den enkelte barnehage.

Risikovurdering

Allerede for en uke siden ba byrådsavdelingen bydelene gjøre en lokal risikovurdering knyttet til gjenåpning av barnehagene i Oslo. I praksis innebærer det at hver enkelt barnehage blant annet ble bedt om å skaffe seg status og oversikt over ansatte, tilgjengelige vikarer, utarbeide en plan for redusert kontakt mellom personer, hygienetiltak og rengjørings- og vaskerutiner.

Vurdere redusert åpningstid

Av brevet til bydelene som nå er sendt ut kommer det også fram at bydelene har mulighet til å vurdere redusert åpningstid i barnehagene i forbindelse med gjenåpning hvis det er nødvendig for å sikre tilstrekkelig bemanning. Ifølge byrådsavdelingen må dette skje i samarbeid og dialog med Samarbeidsutvalget (SU) i den enkelte barnehage.