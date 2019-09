Sto øverst på lista – blir ikke gruppeleder

Det opplyser partiet i en pressemelding. I stedet blir det erfarne Camilla Wilhelmsen som får det øverste ansvaret for Frps folk på Rådhuset. Stenersen blir nestleder.

– Dette skjer etter en enstemmig konstituering i gruppen, sier Wilhelmsen i pressemeldingen.

Hun understreker at Stenersen vil være en verdifull ressurs i arbeidet med mediehåndtering og at Stenersen og Wilhelmsen vil opptre som et team framover.

– Vi har et veldig godt samarbeid, sammen og utfyller hverandre godt, og vi ser frem til å jobbe for å løfte oppslutningen for partiet i Oslo fremover, sier Stenersen og Wilhelmsen.

– Dette er helt udramatisk, og er etter eget ønske. Camilla er dyktig organisatorisk, og jeg liker å jobbe utadrettet med velgerne og media. Jeg er heller veldig stolt av at vi er to flinke kvinner i en historisk topp- duo, sier Stenersen.

Rekorddårlig valg

Avgjørelsen kommer etter at partiet gjorde sitt dårligste valg i Oslo siden 1979 med 5,3 prosents oppslutning.

Leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, gikk etter valget ut i Dagsavisen og mente partiet hadde hatt en feilslått valgkampstrategi.

– For unge velgere, for dem mellom 18 og 23 år, er Facebook helt ut. For dem er det sosiale medier som Instagram og Snapchat som gjelder. Vi har ikke vært innovative nok i valgkampen til å nå ut til unge velgere, sa Ims Larssen.

Forsøkt vraket

Stenersen ble forsøkt vraket som førstekandidat under Oslo Frps årsmøte i fjor. Krefter i partiet forsøkte å erstatte henne med den for mange ukjente Tone Liljeroth.

Stenersen og Liljeroth fikk i første valgomgang like mange stemmer, men i andre valgomgang vant Stenersen førsteplassen.