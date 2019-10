– Vi synes jo at dette er veldig leit, sier assisterende rektor ved Hasle skole, Anette Kristiansen Sundsli.

– Endelig hadde vi fått elevene våre hjem til en ny flott skole, og så skjer dette.

Det var i går morges at ansatte ved Hasle skole oppdaget at det lekket grunnvann inn i kjelleren i et av de splitter nye skolebyggene.

– I bygg 5, der lekkasjen er, holder både 3, 4, 5, 6 og 7. trinn til, pluss tre velkomstklasser, forteller assisterende rektor.

– Vannet renner inn i teknisk rom i kjelleren, der det elektriske anlegget er.

Vann til anklene

På skolens hjemmeside kan man lese at det er skader på det elektriske anlegget, og at strømmen måtte skrus av i hele bygget. Skolen har måtte planlegge alternativ plassering for de fem trinnene, der de blant annet har fått låne klasserom på Teglverket og Løren skole.

Det jobbes nå med å finne ut hvor vannet siver inn.

– Vi har møter hver dag med Undervisningsbygg, forteller Anette Kristiansen Sundsli.

– Nå pumpes vannet ut, men i går morges var det vann til anklene.

Totalrehabilitert

Det er HENT totalentreprenør som har bygd skolen på oppdrag for Undervisningsbygg. I mai 2017 signerte Undervisningsbygg og HENT en kontrakt på rehabilitering og utvidelse av Hasle skole til 250 millioner kroner.

Hasle skole ligger i bydel Grünerløkka, og ble innviet i 1957. Store deler av av skolen ble revet i 2017 i forbindelse med behovet for utvidelse og fornyelse, men sentralbygget er vernet.

– Eksisterende bygg er totalrehabilitert, og har blitt veldig fint. Det er noe helt annet enn de hadde før rehabiliteringen. De nye byggene er friske og fine, og har også gode løsninger. Jeg tror skolen kommer til å bli veldig fornøyd, sa prosjektleder Pia Sylvie Berg i Undervisningsbygg til bygg.no i august.

Hun ønsker ikke å uttale seg til Dagsavisen om vannlekkasjen i det ene bygget på Hasle skole, men henviser til kommunikasjonsavdelingen.

Minst en måned

Kommunikasjonsdirektør i Undervisningsbygg, Trond Borge Ottersen, sier til Dagsavisen at de jobber med å finne årsaken til at det nå siver grunnvann inn i det nye bygget.

– Vi har pumpet ut vannet i kjelleren, men det er fortsatt tilsig av vann som pumpes ut via pumpekum i kjeller, som nå fungerer med provisorisk strøm.

Han forteller at tørking og utbedring av skadet på vegger, gulv etc vil foregå i alle fall en måned.

– Når vil elevene kunne bruke klasserommene sine igjen?

– Elevene skal kunne bruke klasserommene igjen til neste uke, men auditoriet i kjelleren med tilliggende lager og WC vil ikke kunne brukes. Nøyaktig tidsangivelse for når disse rommene vil kunne brukes igjen har jeg ikke akkurat nå, men vi regner med at det blir mer enn en måneds tid til, forklarer Borge Ottersen.

Bygningsarbeidere på Hasle skole fotografert i forbindelse med kranselaget i desember 2018. Foto: Benedicte Nylund

Utfordrende prosjekt

Prosjektleder i HENT, Per-Olav Bjørkås fortalte til bygg.no i august at det har vært et utfordrende prosjekt.

Dagsavisen har tatt kontakt med Bjørkås for kommentarer, men har ikke fått svar.