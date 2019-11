Stjernefotografen Terry O'Neill er død

Terry O'Neill var var fotografen de superkjente ringte til når de ønsket å fotograferes. Mick Jagger, David Bowie, dronning Elisabeth og Nelson Mandela har alle blitt foreviget av den verdenskjente fotografen.

Det hele startet da han fikk i oppdrag å ta bilder av et ukjent band som var spådd en stor karriere. Bandet skulle vise seg å være Beatles. Lørdag gikk O'Neill bort. Han sovnet inn i sitt hjem. Han ble 81 år.

Saken under ble først publisert i 2016. Da hadde Terry O'Neill utstilling i Oslo.

Det blir ikke høyere kjendisfaktur enn dette. Her er verdens mest berømte modeller, musikk- og filmstjerner samlet på ett brett, med høy sigarføring og høyt hår der Terry O’Neills mest ikoniske portrett viser Brigitte Bardot som røyker en sigarillo. Portrettet er fotografens absolutte favoritt.

– Jeg elsker stjernene fra femti, seksti- og syttitallet, de var stjerner og nesten utilgjengelige. De hang ikke rundt på sosiale medier, og når de viste seg var det alltid en sensasjon.

Det er Galleri Fineart på Tjuvholmen som viser O’Neills bilder, en salgsutstilling som skal henge fram til 7. februar, og galleriet kan fortelle at de har solgt bilder for over en million allerede.

Bildene av en ung David Bowie som poserer med en ulende hund i forbindelse med lanseringen av hans album Diamond Dogs er for lengst ikonforklarte. Det samme gjelder Raquel Welch som henger korsfestet kun iført en minimal pelsbikini. Hvordan klarte han å få så feterte stjerner til å slappe av, stole på seg og posere med så mye humor?

– Flaks, sier han når vi spør hvordan de ikoniske bildene er blitt til.

– Veldig mye i denne bransjen handler om flaks, og jeg var rett mann på rett sted og visste å benytte meg av sjansen når den bød seg, sier han.

Beatles

Som ung jobbet Terry O’Neill som flyvert, han så det som en mulighet til å komme seg til USA og spille jazz som var drømmejobben. En dag så han en britisk politiker ligge og sove på en benk på Heathrow, og han skyndte seg å ta et bilde som han sendte til avisene. Det skaffet han jobb i The Daily Scetch, som så han som et sårt tiltrengt ungdomsalibi i redaksjonen . Der ble han sendt ut for å ta bilde av et helt ferskt popband.

– Avisen hadde funnet ut at de ville ha stoff om pop og rock, og dette bandet hadde nettopp gitt ut en plate. Det var The Beatles. Den gangen trykket ikke avisene bilder av popband, men utgaven med Beatles-bildet solgte så bra at sjefene min ba meg dra ut og flinne flere band. Sånn ble det til at jeg også ble kjent med The Rolling Stones, forteller O’Neill.

Han utvidet repertoaret med å fotografere Hollywoodstjerner som Elizabeth Taylor, Paul Newman og Faye Dunaway som han hadde et langvarig forhold til og også var gift med i noen år.

– Det dummeste jeg noen gang har gjort, sier han tørt. Og det er alt han vi si om den saken. Men han husker forbløffende alle samtalene fra samtlige fotoshoots han har gjort, og øser gjerne av sine anekdoter. Og om han skal framheve ett minne som er sterkere enn alle andre er det møtet med Frank Sinatra og bodyguardene hans i Miami.

– Jeg startet med Beatles og Stones og etter det var jeg aldri starstruck. Bare en gang har jeg vært nervøs på jobb, det var da jeg skulle portrettere dronning Elizabeth. Men hun var bare søt og hyggelig og fikk meg fort til å slappe mer av, sier den trivelige briten.

Når det gjelder dagens stjerner som henger rundt på sosiale medier og er tilgjengelige på en helt annen måte enn før, er han ikke imponert. Kun Amy Winehouse får gode skussmål. Men er han selv på Twitter og Facebook?

– Nei. Jeg er ikke interessert. Jeg har truffet alle jeg har lyst til å treffe, smiler han.