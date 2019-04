– Dette er utrolig gøy. Dette var det vi håpet på da vi nominerte i fjor, og nå kan det bli noe av, sier Senterpartiets listetopp Bjørg Sandkjær til NRK om partibarometeret Norstat har gjort for kanalen og Aftenposten.

Sp har aldri før hatt to bystyrerepresentanter i Oslo og har vært helt ute siden 1995, da EU-striden var tilbakelagt.

I målingen for april går partiet fram 1,7 prosentpoeng sammenlignet med forrige måling.

Målingen er langt fra like lystig lesning for regjeringspartiene, som ikke er i nærheten av å kunne ta makten i hovedstaden. Høyre, Frp og Venstre ville mistet en representant hver og fått totalt 25 sammen med KrF. Venstresiden får 32 plasser i fordelingen, uten å telle med Senterpartiets to.

Høyre er riktignok største parti, men går tilbake 2,7 prosentpoeng til 30,9 prosent sammenlignet med forrige måling. Frp er ned 0,2 til 5,7, mens Venstre beveger seg ned marginale 0,1 prosentpoeng til 4,5 prosent. KrF er ned 0,3 prosentpoeng og ender på 1,9. På den andre «banehalvdelen» går Ap fram 1,3 prosentpoeng til 27,8 prosent. SV øker med 1,2 til 9,2. Rødt står stille på 7,4 prosent, mens MDG faller 1,1 til 9,6 prosent.

