Sterk borteseier av Manglerud Star

Oslo

Etter den historiske hjemmeseieren over Frisk Aser søndag (første siden 2011), fryktet mange en utladning av MS tirsdag.

Men frykten var ubegrunnet. Tabelltoer Sparta, som kom fra hjemmeseier over Storhamar, skulle kjøre denne kampen, men vet at de har slitt mot akkurat Manglerud. Men her fikk de se at drabatnbylaget er bedre trent enn de fleste. Det var ikke MS som hang i tauene, det var hjemmelaget. MS vant skuddstatistikken 9-4 i den avgjørende sisteperioden.

Mest aggressive fra start

Sparta var mest aggressive fra start, men ingen av lagene klarte å score i første periode. Men skuddstatistikken 11-6 bekreftet at hjemmelaget var mest på hugget. Men matchvinneren fra sist kamp, keeper Kris Joyce var på jobb denne kvelden også.

For da Sparta gikk opp i ledelsen med Patrick Bowim sju minutter ut i andre perioden da de spilte fem mot tre, kunne Sparta doblet ledelsen like etterpå. Men Joyce hang med og reddet.

52 sekunder før perioden var over fikk MS inn utligningen ved Matthew Vanvoorhis da Sparta hadde to mann i utvisningsboksen.

Og kanskje det var næringen Manglerud-gutta trengte før de siste 20 minuttene De skjønte at en seier var innen rekkevidde.

I overtall igjen

Og da MS var i overtall snaut ti minutter før slutt da Spartas Henrik Knold ble sendt til ufrivillig hvile, ble duellen avgjort. I løpet av et drøyt minutt scoret Dylan Richard to ganger da han var nådeløs foran Sparta-buret. Først sto han ved stolpen og styrte inn 2-1, så sendte han avgårde et skjult skudd som Sparta-keeper ikke hang med på. Plutselig ledet laget 3-1 og både spillere og de over 1800 tilskuerne i Sparta amfi virket litt paralysert.

Sparta tok ut keeper og prøvde en sluttspurt som MS elegant avviste. Dermed ble det tre poeng i den første av fire bortekamper på rad. Allerede torsdag er det en enda større utfordring når laget skal opp mot Storhamar i Hamar.

Eliteserien ishocke tirsdag, 36. runde:

Frisk Asker – Lillehammer 3-1 (0-1, 2-0, 1-0,

Lørenskog – Stjernen 3-2 e.str. (0-1, 1-1, 1-0, 0-0, 1-0)

Sparta – Manglerud Star 1-3 (0-0, 1-1, 0-2),

Vålerenga – Stavanger 2-3 e.f. (1-0, 1-2, 0-0, 0-1)

Kongsvinger – Storhamar 1-4 (0-1, 1-2, 0-1).