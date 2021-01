Etter oppdagelse av villsmitte av det muterte koronaviruset på østlandet er kommunene rundt Nordre Follo stengt ned. Arbeidsledigheten er skyhøy, bedrifter måtte stenge over natta og barn, unge og voksne må i stor grad holde seg hjemme.

Fredag kom regjeringens nye krisepakke som svar på den tøffe situasjonen vi står i: 16,3 milliarder skal fordeles til arbeidsledige og permitterte, bedrifter som sliter, kulturinstitusjoner og barn og unge, for å nevne noe. Ifølge finansminister Jan Tore Sanner er det like mye penger som man kan forvente å ha som handlingsrom i framtidige statsbudsjett.

– Vi skal gjøre det som er nødvendig for at Norge kommer gjennom dette på best mulig måte. Vi gjør det vi kan for å slå ned viruset og ta vare på liv og helse. Vi gjør det vi kan for at levedyktige bedrifter ikke skal gå over ende mens vi venter på mer normale tider. Og vi gjør det vi kan for at folk ikke skal stå på bar bakke den dagen vi åpner opp igjen, sa statsminister Erna Solberg på pressekonferansen fredag.

Erna Solberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Bærer kostnaden aleine

Til tross for enorme summer på bordet er ikke næringslivet eller politikerne i det hardt rammede Oslo-området fornøyde. Administrerende direktør i Virke, hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen, Ivar Horneland Kristensen, organiserer både mange av bedriftene som måtte stenge nærmest over natta denne uka, som flere butikker, men også mange av bedriftene innen reiseliv, kultur og opplevelser, og treningssentre som har vært stengt lenge.

Han er både fornøyd og misfornøyd med koronapakka regjeringen la fram fredag.

– Regjeringen har ikke svart ut at vi har vært tydelig på at bedrifter som stenges ned på kort varsel får samtidig store lønnskostnader som de i dag bærer aleine. Vi forventet en løsning på dette, men det fikk vi ikke, sier Horneland Kristensen.

Det han snakker om er permitteringsregelverket. Svært mange butikker på Østlandet måtte denne uka stenges på svært kort varsel, og mange må permittere de ansatte. Men i Norge må bedriftene selv betale lønna til permitterte ansatte de første 10 dagene. Dette ønsker Virke at skal bli redusert til 2. Dersom bedriftene må åpnes og stenges med jevne mellomrom fram til sommeren kan bedriftene sitte igjen med store lønnskostnader uten å få lov til å samtidig tjene penger.

– Vi håper Stortinget vil se på dette. Hvis vi nå får flere nedstenginger i flere omganger må noe av risikoen tas vekk fra bedriftene, sier Horneland Kristensen.

Samtidig presiserer han at Virke er glade for både omstillingsmidlene og de midlene som direkte bevilges til flere hardt berørte bransjer som kultur- og reiseliv.

400.000 arbeidsplasser

Virke har beregnet at på østlandet er så mange som 416.000 arbeidsplasser direkte eller indirekte berørt av den siste innstrammingen som kom forrige helg. 90.000 arbeidsplasser er direkte berørt som følge av at kun matbutikker, bensinstasjoner og apotek får holde åpne, i tillegg til en håndfull spesialbutikker som dyrebutikker og engrosutsalg.

Virke ønsker seg også raskt på plass en lønnsstøtteordning. Det betyr litt enkelt forklart at staten blir med på å betale for at bedriftene skal ta tilbake eller beholde folk på jobb, et grep regjeringen tidligere har tydd til i 2020. Dette sa finansminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen at de vil jobbe med i februar i samarbeid med partene i arbeidslivet.

– Med de store permitteringskostnadene er det nå mange virksomheter som prøver å tilpasse bemanningen etter hva de tror kommer til å skje. Når de frykter å bli stengt ned i flere omganger blir de redde for å ta ansatte tilbake og prøver å optimalisere kostnadene. Vi mener levedyktige bedrifter må være best mulig rustet til å få full fart når ting åpner igjen. Da kan lønnsstøtte bidra til å få flere tilbake i jobb raskere når vi kommer ut av pandemien, sier Horneland Kristensen.

Skyhøy ledighet

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, lar seg heller ikke imponere over den siste koronapakka til regjeringen.

– Det er bra regjeringen forlenger ordninger og øker tilskuddene til å håndtere krisen, men jeg er skuffet over at regjeringen fortsatt ikke er villig til å lage en målrettet tiltakspakke mot utfordringene i Oslo-området. Det er underlig all den tid regjeringen forrige lørdag innførte nasjonale tiltak i Oslo og nærliggende kommuner, sier Johansen.

Regjeringen kom ikke med en egen Oslo-pakke, men de kom med en egen milliard til kommuner som er ekstra hardt rammet av pandemien. Denne milliarden skal kunne skreddersys til bedriftene som sliter i de hardest rammede kommunene på toppen av de allerede etablerte støtteordningene.

Byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Heiko Junge / NTB

De siste tallene fra Nav har ikke fanget opp permitteringene som følge av den siste nedstengingen, men er likevel svært dyster lesning. Oslo har landets høyeste arbeidsledighet, med 7 prosent enten helt ledige eller på arbeidsmarkedstiltak.

– Vi har den høyeste arbeidsledigheten i landet, samtidig som flere bransjer i realiteten har fått næringsforbud av regjeringen. Mange innenfor uteliv og reiseliv har blitt permittert både en og to ganger, mens andre har mistet jobben. Vi må gi arbeidsfolk tryggheten tilbake, sier Johansen.