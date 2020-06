– Vi venter at det vil bli lange køer i og utenfor Oslo når kapasiteten gjennom tunnelen halveres fra og med mandag. Vi oppfordrer reisende om å endre reisevaner eller ha hjemmekontor. Utfordringene vil bli størst i morgen- og ettermiddagsrushet, og vi oppfordrer derfor de som kan, om å forskyve reisetidspunktet, sier prosjektleder Stian Ellingsen i Statens vegvesen.

Må man reise i rushtidene, bør man velge andre ruter, ifølge Vegvesenet.

Tunnelen skal oppgraderes etter kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. I tillegg skal Statens vegvesen i samarbeid med Bane Nor forsterke tunnelkonstruksjonen, slik at det kan bygges nye spor over tunnelen.

Nordgående løp kommer til å være stengt fram til oktober. Da flytter arbeidene til sørgående løp, og det blir toveistrafikk i nordgående løp. Arbeidene her er ferdig mars 2021.