– I løpet av høstferien skal Sporveien skifte ut sporveksler på Majorstuen og Borgen og strømskinner mellom Borgen og Majorstuen. Dette medfører at det i perioden 28. september til og med 6. oktober vil kjøre buss for T-bane mellom Majorstuen og Smestad. I tillegg blir det stengt mellom Majorstuen og Frøen i perioden 3. oktober til og med 6. oktober, skriver Sporveien i en pressemelding.

I 2018 fraktet T-banen 122 millioner passasjerer og kjørte til sammen en strekning på 9 218 013 km. T-banevogner som kjører tusenvis av ganger frem og tilbake på rutenettet medfører slitasje på skinner, sviller, sporveksler og annet teknisk utstyr. Vedlikehold og oppgradering av skinner og strømtilførsel er derfor et kontinuerlig og nødvendig arbeid for å holde trafikken i gang.

– Det er viktig å sikre at Sporveien har en infrastruktur som fungerer optimalt. Arbeidet som utføres i høstferien en del av en plan for oppgradering av infrastrukturen på T-banen. Det er et stort vedlikeholdsløft som består av flere delprosjekter som gjennomføres etappevis og som skal være fullført i 2021, skriver kommunikasjonsrådgiver Ida Ødegård i pressemeldingen.

– Vedlikeholdsvinduet på T-banen, som er ca. tre timer på natten, er kort. Tidkrevende vedlikeholdsarbeider, slik som arbeidene i høstferien, krever av praktiske grunner korte eller lengere stengeperioder, skriver kommunikasjonsrådgiveren.