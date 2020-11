Stenger Edvard Munch videregående skole

Denne uken blir det digital hjemmeskole for de aller fleste elever ved skolen.

Utbrudd

«Skolen har smitteutbrudd som berører flere programområder og til sammen mange undervisningsgrupper på kryss og tvers. Mandag og tirsdag kjøres ordinær timeplan, mens undervisning skjer etter «rød» timeplan fra onsdag. Rød timeplan innebærer i utgangspunktet undervisning dels på skolen, dels hjemme (avhengig av elvenes fagkombinasjon), men denne uka skjer altså all undervisning på Teams. Studio E (frisør, blomst og interiør- og eksponeringsdesign) har all sin undervisning i et helt separat bygg og kjører timeplan med kombinasjon av hjemmeskole og undervisning på skolen også denne uka», skriver skolen på sine hjemmesider.

Sist onsdag kom det melding om at en ansatt på MDD-musikk har fått påvist covid-19. Totalt sju ansatte, to praksisstudenter, fire elever i Vg3, to elever i Vg2 og hele 1MUA er definert som nærkontakter og må dermed i karantene i ti dager. Alle nærkontakter ble kontaktet i løpet av onsdagen.

Mandag kom det melding om nye smittetilfeller.

«Vi har i løpet av helgen fått melding om at ytterligere to ansatte på MDD-musikk og fem elever i 1MUA - og en ansatt tilknyttet 1MUD har testet positivt. Omlag 100 elever er i karantene. Vi har i løpet av helgen fått melding om at ytterligere to ansatte på MDD-musikk og fem elever i 1MUA - og en ansatt tilknyttet 1MUD har testet positivt. Omlag 100 elever er i karantene», skrev skolen på sine nettsider.

Har kontroll

– Fire ansatte og fem elever er bekreftet smittet, sier fungerende rektor Annegrethe Møller-Stray til Dagsavisen.

– Vi føler at vi har kontroll på smitten, i den grad vi kan ha det på dette, sier hun.

Skolen har kartlagt alle nærkontakter, og meldt dette videre til helsemyndighetene, som står for smittesporingen.

– Vi har ingen formening om hvor smitten kommer fra. Det er det opp til helsemyndighetene å finne ut av, sier hun.

10 tilfeller

Også Foss videregående skole melder om smittetilfeller

«Foss har de siste to ukene hatt ti tilfelle av påvist koronasmitte, fordelt på alle trinn. Dette har gitt en vanskelig undervisningssituasjon, med mange elever og lærere i karantene. For å sikre god undervisningskvalitet framover, og for å sikre forsvarlig gjennomføring av heldagsprøvene i november, innføres følgende tiltak fra og med mandag 9. november: Hovedordningen er at all undervisning foregår digitalt, det vil si som hjemmeskole. Heldagsprøver og fagdager vil også i hovedsak bli gjennomført hjemme, med noen unntak», skriver skolen på sine nettsider.