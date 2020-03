Dagsavisen kommer tilbake med mer.

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med fredag, dersom det er mulig. Det jobbes med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass. Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større. Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen i pressemeldingen.

Forskjell på barnehage og videregående skole

– Jeg regner med at årsaken til at barnehager og skoler ikke stenges umiddelbart blant annet kan handle om at samfunnskritisk personell skal få tid til å områ seg med tanke på barnepass, sier Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo til Dagsavisen.

– Hva tenker du om at barnehager og skoler nå stenges?

– I barnehager og skoler er det svært mange mennesker som møtes. Slik situasjonen har utviklet seg fremstår tiltakene som nå iverksettes som riktig og fornuftig. Vi må alle gjøre det vi kan for å begrense smittespredning, sier Andersen.

Hun opplyser at Utdanningsforbundet nå jobber på spreng med informasjon og råd som skal sendes ut til egne medlemmer:

– Jeg håper at ledere og lærere der ute tenker på hvordan de på en kreativ måte kan legge til rette for at elevene skal få opplæring slik at ikke hele Utdannings-Norge stopper opp. Det viktigste er at en eller annen for form undervisning kan tilbys, understreker Skjefstad Andersen.

Hun forteller at flere lærere er bekymret:

– Vi har lærere som er bekymret for egen helse, men som også trenger råd om hvordan de kan trygge redde og bekymrede elever, sier Skjefstad Andersen.

Hektisk

Hun sier det nå er hektisk møtevirksomhet og tett kontakt med blant annet Utdanningsetaten og Oslo kommune. Et større møte er planlagt klokken 13.30 fredag.

– Alle hovedsammenslutningene vil være til stede. Det samme gjelder byrådene for oppvekst og kunnskap, eldre og helse og finansbyråden, sier Aina Skjefstad Andersen i Utdanningsforbundet Oslo.

