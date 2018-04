Oslo

– Vi er på vei til Ribbunggata hvor det har rast store steiner mot et hus. Vi har ikke fått melding om noen personskader, meldte politiet på Twitter klokka 7.45 tirsdag morgen.

Flere store steinblokker ble holdt tilbake av sikkerhetsnettet da det gikk et steinras mot et hus i Ribbunggata i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Like før klokka 8 meldte Oslo brann- og redningsetat at de var i ferd med å sperre av området som ligger i nedre del av Ekebergåsen.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Det er nok dramatisk for beboerne som har fått en stor steinblokk inn i inngangspartiet sitt. Men ingen er kommet til skade. Vi undersøker, og per nå ser det ikke ut til at det kommer flere steiner, sier operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslo politidistrikt til NTB.

Inngangspartiet til et bolighus er truffet av steinmasse. Ingen store materielle skader. Det henger fortsatt steiner i et sikkerhetsnett ovenfor huset. Området blir undersøkt og aktuelle områder sperret av. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) April 10, 2018

Flere steinblokker er fanget opp av et sikkerhetsnett på oversiden av huset. Gulbrandsen sier Norges Geotekniske Institutt er varslet og skal undersøke området. (NTB)