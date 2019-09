Søndag kveld postet Oslo Frp et innlegg fra partinestor og stortingsrepresentant Carl I. Hagen på sin Facebook-side.

Der går Hagen i strupen på den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg, og sammenligner bevegelsen hun har startet med eventyret Keiserens nye klær og viser til det høyreradikale nettstedet Breitbart, som feilaktig hevder at det ikke finnes noen klimakrise.

Avslutningsvis har de opprettet en form for meningsmåling der leserne kan stemme over om de mener:

1. «Ja, klimahysteriet er tull!»

eller

2. «Nei, jorden brenner opp!».

Statssekretær ut mot Frp

En av de som tar til motmæle mot posten er statssekretær for Fremskrittspartiet i samferdselsdepartementet, og Frps tredjekandidat på bystyrelista i Oslo, Tommy Skjervold.

– Hva er dette for noe tull? skriver han adressert til leder i Oslo Frp Tone Ims Larssen.

Til Dagsavisen utdyper Skjervold hvorfor han reagerer.

– Denne meningsmålingen har ikke engang et godt Frp-alternativ i svarene. Frp gjør det ikke godt nok i byene og blant unge. Fellesnevneren for begge grupper er at de er liberale, opptatt av klima og at Frp har stått sterkt blant dem tidligere, sier Skjervold.

– Oi, dette var flaut

Også tidligere statssekretær for Frp og tidligere byrådssekretær i Oslo Kai-Morten Terning reagerer.

– Skepsis mot ufornuftige klimatiltak er bra, men dette var flaut å lese. Er personen som har postet dette klar over at Frp sitter i regjering? Jeg er glad for at et stort flertall av sentrale politikere i Frp har vært negative til at partiet skal bli et nasjonalkonservativt parti. Denne retorikken vil ikke gi oss flere stemmer, skriver Terning.

Også vararepresentant til Stortinget, Silje Flaten Haugli, reagerer.

– Oi, dette var flaut, skriver hun.

– Ikke diskutert

Leder i Oslo Frp, Tone Ims Larssen, sier til Dagsavisen at hun har vært bortreist i helgen og ikke har noe med Facebook-posten å gjøre.

– Som leder av Oslo Frp ønsker jeg å diskutere klimadebatten bredt, og ha forståelse med både de som er for og de som er imot. Det vi bestemmer at er vår offisielle politikk skal være forankret i fylkesstyret før det blir lagt ut på Facebook. Det er dessverre ikke gjort i denne saken, sier hun.

– Mener Oslo Frp at «klimahysteriet er tull» som det står i posten?

– Nei. Absolutt ikke. Formuleringen i dette innlegget har vi ikke diskutert. Jeg ser at det har kommet mange kommentarer og vi kommer til å gjøre noe med det internt. Men det er heller ikke bare klokt å fjerne det når så mange har vært inne og skrevet noe, sier Ims Larssen.