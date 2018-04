Oslo

Det har lenge vært et ønske om å få Evensen i bronse for evig og alltid, men det var først da Oslo kommune ble tilbudt skulpturen av Jens Evensen i gave fra Bjørn W. og Karin Lunde, det ble fart i leire og voks.

Skulpturen er laget av billedhogger Harald Wårvik.

– Jeg har jobbet med dette nå i ett år. Noe som egentlig er litt kort tid. Vanligvis ville jeg brukt to år, sier billedhoggeren, som nå er i Oslo for å legge siste hånd på verket.

– Sjenerøs gave

Skulpturen ble først formet i leire, og er nå snart ferdig i voks, før den skal støpes i bronse. Hele skulpturen vil være rundt to og en halv meter høy, inklusiv sokkel, og settes sammen av fire deler.

Den skal plasseres stående på en sokkel i granitt, og vil peke mot et riss av kontinentalsokkelen som skal markeres på en granittplate i forlengelsen av sokkelen. Rundt skulpturen skal det etableres et blomsterbed.

– Den vil bli satt opp i Ruseløkkveien rett nedenfor UD, ved trappa som går ned ved Nationaltheatret stasjon, sier skulpturkonservator Lily Vikki til Dagsavisen.

– Jeg har lagd modellen ut ifra bilder og videoer av Jens Evensen, og Evensen er vel rundt 50–60 år gammel på skulpturen jeg lager. Han har en sønn som er veldig lik han, og høyrehånden er laget etter modell fra sønnens hånd, sier Harald Wårvik.

Etter mange års snakk er kultur- og idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) glad for endelig å få statuen på plass.

– Dette er en veldig sjenerøs gave til byen, og vi er stolte og glade for endelig å få det på plass. Jens Evensen har betydd mye for Oslo og landet, og det er på tide at han får denne hederen, sier byråden til Dagsavisen.

Jens Evensen regnes som en av de viktigste politikerne i det 20. århundre. Arbeiderpartimannen var både handels- og havrettsminister. Han regnes som en av hovedarkitektene bak Norges oljeeventyr, og årsaken til at oljen tilfalt Norge og ikke USA.

Sentral i oljearbeidet

Som ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet kom Jens Evensen med forslag om det første rammeverk for petroleumsvirksomheten, som ble kongelig resolusjon av 9. april 1965. Sammen med Carl August Fleischer og Terje Løddesøl fra samme departement sto Evensen sentralt i å sikre statens interesser i oljevirksomheten.

Da biografien om hans liv, «Mannen som gjorde Norge større», skrevet av Berit Ruud Retzer kom ut i fjor, skrev forfatter Jan Kjærstad i sin anmeldelse av boken at «det ville ikke være helt urimelig om alle nordmenn, av ren takknemlighet, hadde en byste av Jens Evensen i sine hjem.» Det sier litt om hvilken betydning Jens Evensen har hatt for Norge og Norges velstand.

En av Evensens nærmeste og viktigste støttespillere i politikken var Arne Treholt, som i 1985 ble dømt for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Treholt-saken forble en åpent sår i Evensens liv, og de to ble aldri forsonet.

