I stedet skal Statsministerens kontor (SMK) flyttes til en bygning i nærheten.

– Vi hadde sterkt ønske om å få til begge deler. Vi får ikke til alt. Selvfølgelig ville det vært et symbol å komme tilbake dit, men det vil bli departementskontorer der, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

Både AUF og støttegruppen etter 22. juli ønsket at senteret skulle være i Høyblokka, der angrepet skjedde. Ekspertgruppen for sikring av departementsbygningene har imidlertid vært bekymret for sikkerheten ved en slik plassering.

– Det var viktig for oss at Statsministerens kontor (SMK) skulle flytte tilbake i Høyblokka. Men på det tidspunkt var det ikke planlagt at 22. juli-senteret skulle være her, sier Solberg.

– Vi får ikke til alt, sier statsministeren, som lar hensynet til 22. juli-senteret gå foran plasseringen av Statsministerens kontor.

Konsekvensen av regjeringens beslutning er at det nå blir reprosjektering. Blant annet er det ifølge Solberg ikke sikkert at det vil bli bygget to nye etasjer på Høyblokka. Det vil også ta lengre tid før det nye regjeringskvartalet står klart og det blir ikke byggestart for nytt regjeringskvartal neste år.

Solberg estimerer at regjeringen ikke vil flytte inn før i 2025.