I hele sommer, siden 22. juni, har all togtrafikk på Østfoldbanen og Drammenbanen blitt berørt av omfattende vedlikeholdsarbeid. Ifølge Vy ble totalt 14.000 togavganger innstilt.

Mandag 5. august er arbeidet, som ifølge Bane Nor skal gi bedre punktlighet og kortere reisetid, over for denne gang.

På Twitter opplyser Bane Nor at oppstarten vil være preget av saktekjøring som vil føre til cirka ti minutters forsinkelse mellom Oslo S og Kolbotn mandag og tirsdag.

Disse dagene vil også innsatstogene L2X og L21 være innstilt.