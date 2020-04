Saken er oppdatert.

Det får NTB opplyst hos krimvakta ved Oslo politidistrikt.

Fem menn er pågrepet etter voldshendelsen som skjedde under et oppgjør i 20.30-tiden mellom det politiet tror er to kriminelle miljøer i byen.

Ifølge Aftenposten skjedde oppgjøret i en ballbinge mellom Borggata og Smedgata, under 500 meter fra Politihuset på Grønland.

– En patrulje kom over et slagsmål, og i den forbindelse var en person knivstukket, sa operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt til NTB torsdag kveld.

– Det ser ut til at det er to kriminelle miljøer som har hatt oppgjør, sa Engeseth.

Kort tid senere stoppet en patrulje en bil med fire personer. Alle ble pågrepet. Senere ble ytterligere en person pågrepet.

Vitner har beskrevet at tre biler og rundt ti personer stakk fra stedet etter slagsmålet. Politiet søkte etter flere involverte.

