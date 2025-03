VIF-tap i første test på Intility

Intility arena (Dagsavisen): Vålerenga hadde overraskende god kontroll på sine gjester fra Drammen, i store deler av fredagens treningskamp på Intility. VIF traff både stolpen, og tverrliggeren, men det var Godset som fant veien til mål, da de kontra inn 0–1 åtte minutter før slutt.

– Jeg syns vi er litt upresise jeg. Litt for mye enkle pass som vi misser på, som gjør at vi må jage og vinne igjen. Så begynner vi også å jage litt for høyt i annen omgang, og bruker mye krefter på det. Når vi trykker på, og får for enkle brudd imot, så vil jo motstanderen på et eller annet tidspunkt klare å treffe på tre-fire gode aksjoner på veien opp – og så scorer dem, sier Geir Bakke til Dagsavisen etter kampen.

Han fortsetter:

– Summa summarum ganske jevnt. Jeg føler at vi har veldig god kontroll defensivt i perioder av kampen, men det handler likevel om mål, slår Bakke fast.

Mål fikk ikke VIF, men de var veldig nære – og så friske ut fra start.

Oslo-klubben leverte småpent spill i åpningen av kampen, men det var likevel Strømsgodset som skulle få kampens første store mulighet, da Marko Farji sto helt aleine bakerst i feltet etter et innlegg fra venstre, men Godset-kanten hamra ballen over mål på hel volley.

Muligheter begge veier

De første 20 minuttene hadde Vålerenga et par ålreite forsøk fra distanse, men det var først etter tjue minutters spill at de kom seg til sin første ordentlige mulighet. Ballen havna i føttene til en feilvendt Brajanac inne i feltet. Dansken valgte å legge ballen tilbake på 16-meteren til sin landsmann Lange, som fikk en flott mulighet på direkten, men traff kun VIFs tredje danske – Elias Sørensen – i ryggen, og ballen mista all fart.

Etter en snau halvtime var Godset farlig frampå igjen. Denne gangen etter et framspill fra Bent Sørmo ute på høyrekanten. I bakrommet fant han Elias Hoff Melkersen som hadde løpt seg fri. VIF-stopper Kiil Olsen viste at fart er en nyttig egenskap å ha, og henta inn igjen Melkersen, og hindra han fra å få avslutta.

God avslutning på omgangen

Etter halvtimen våkna VIF for alvor. Først kombinerte Sebastian Jarl med Elias Sørensen, og førstnevnte var svært nære ved å skli helt gjennom, men en litt dårlig berøring sørget for at skuddet ble blokkert, og VIF fikk hjørnespark.

Hjørnesparket var småskummelt, da Jarl selv steg til værs, men nådde akkurat ikke ballen. Godset slo unna til nok et hjørnespark. Denne gangen endte ballen til slutt opp på støvelen til Kiil Olsen, som sto uforstyrra 16 meter fra mål. Skuddet ble redda, og VIF fikk en tredje corner på rappen. Hjemmelaget trykka på.

Kun et par minutter seinere smalt det fra Bjørdal også inne i feltet, men Bråtveit varta opp med en god redning.

Danskene sto i veien for hverandre

Den aller største sjansen kom imidlertid helt på tampen av omgangen. En fin flikk fra Bjørdal fram til Riisnæs ute på høyresiden ga sistnevnte muligheten til å slå ballen inn i feltet. Der fant han en helt ledig Elias Sørensen som dro til på halv volley fra ti meter, men nok en gang sto danskene i veien for hverandre – avslutninga gikk i ryggen til Brajanac. Dette kunne imidlertid vist seg å bli en målgivende pasning, etter at ballen datt tilbake i Sørensens besittelse. Han klemte av igjen, og denne gangen var det ingen VIF-spillere i veien. Godsets keeper sto derimot i veien. Ballen gikk via ansiktet til Bråtveit, og opp i tverrliggeren.

Denne gangen havna returen i beina til Noah Pallas, som skjøt utenfor.

Dermed sto det 0–0 til pause.

– Vi mangler litt skarphet på siste tredjedel/innleggsfasen – treffsikkerheten, sier Bakke.

– Men treffer med noe også?

– Det gjør vi. Elias treffer vel i nesa på keeperen og i tverrliggeren. Vi kunne fort ha leda denne kampen, og da hadde det blitt et litt annet kampbilde, men vi må få satt goalen. Det gjør vi ikke i dag. Vi scora mye mål både i fjor høst, og i vinter. Vi må fortsette å jage, og score mål, svarer VIF-sjefen.

– Danskene dine sto mye i veien for hverandre i første omgangen her …

Ja, det er vel to avslutninger som vi treffer oss sjøl.

– Utur, eller hva kaller man det?

– Vi har jo bedt dem være foran mål, ler Bakke og legger til:

– Det er vel om å gjøre å ikke treffe spissen, mer enn at spissen er i veien. Vi må vel si det sånn, smiler han.

Rota bort scoring – slapp inn på kontring

Etter pause tok Vålerenga over kontrollen i enda større grad enn i første omgang, men Godset var skumle da de kom på kontringer, selv om det gikk mye tid mellom hver gang de kom.

Den aller største VIF-muligheten dukka opp etter en drøy times spill. Da slo Sørmo en pasning hjem mot egen keeper. Pasninga ble litt for svak – Bjørdal hadde allerede lukta lunta, og plukka opp pasninga.

VIF-kapteinen burde nok ha avslutta på direkten da han plutselig var aleine med gjestenes målvakt, men han valgte i stedet å vende vekk fra Bråtveit, før han sendte ballen i retning Brajanac. Bjørdal så nok for seg at dansken skulle få æren av å sende VIF i føringa. Tanken var nobel, men pasninga var for dårlig, og Heredia-Randen fikk avverga for bortelaget.

Brajanac var også nære med en avslutning litt seinere, men da gikk forsøket utenfor.

Da VIF ikke klarte å få ballen i mål, lå muligheten der for Strømsgodet. De kom på kontringer med jevne mellomrom i andre omgang, men traff dårlig på den siste tredjedelen.

Etter 81 minutter satt det imidlertid bedre for drammenserne, som måtte klare seg uten sin hovedtrener Jørgen Isnes. Han lå hjemme med influensa, men fra TV-stolen fikk Godset-sjefen se Elias Hoff Melkersen banke inn 0-1 etter en kontring der det plutselig satt for gjestene.

VIF la ikke inn årene, og var nær ved å utligne mot slutten.

Nærmest kom Carl Lange, som hadde en avslutning via et Strømsgodset-bein – i stolpen – og ut.

Vålerenga kom også med et siste forsøk, men innlegget til Bjørdal fant aldri veien til en lagkamerat. Litt rør ble det inne i Strømsgodset sitt felt, men til slutt fikk de klarert – og kampen var over.

– Vi dominerte banespillet, gjorde vi ikke?

Geir Bakke var enig i at Vålerenga burde hatt minst én scoring.

– Ja, det burde vært en scoring her. Jeg syns vi har potensial til å kunne score noen mål, sier Bakke.

Selv om VIF aldri fikk ballen i mål, tar han likevel med seg en del positivt fra oppgjøret.

– Gode tendenser i første omgang. God struktur i oppbygginga vår. Da føler jeg at Godset må forholde seg til oss i store perioder. Det er vi fornøyd med, sier han.

– Er du litt overraska over i hvor stor grad dere egentlig dominerer banespillet, og ballen her?

– Å, så godt du sier det. For jeg er litt usikker på om vi gjorde det, men gjorde vi ikke det a, spør Bakke tilbake, før han fortsetter:

– Jeg føler at vi har kontroll i banespillet i store deler av første omgang. Da prøver vi på mye av de rette tinga, uten å få forløsninga.

– Hvordan skal man finne den?

– Det er bare å jobbe på. Hadde det vært sånn at vi hadde vært tvers av i dag, så hadde det vært slitsomt å ikke vite hvilken ende man skal starte med. Vi må bare jobbe med relasjon og presisjon, forklarer han.

Neste test for VIF er Tromsø neste lørdag. Den spilles også på Intility. Deretter venter Brann i Bergen, som er siste test før serien sparkes i gang.

---

KAMPFAKTA

Vålerenga – Strømsgodset 0–1 (0–0)

Mål: 0–1 Elias Hoff Melkersen (82)

Vålerengas lag: Magnus Sjøeng – Noah Pallas, Sebastian Jarl, Aaron Kiil Olsen, Håkon Sjåtil (Vegar Eggen Hedenstad, 70) – Carl Lange, Brice Ambina, Henrik Bjørdal – Elias Sørensen (Filip Thorvaldsen, 70), Muamer Brajanac (Mees Rijks, 70), Magnus Riisnæs (Obasi Onyebuchi, 86).

---