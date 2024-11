Thorsnes etter Champions League-bragden: – Vi gir oss aldri

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

VALLE (Dagsavisen): – Det var fantastisk deilig. Jeg synes vi fortjener poeng i dag, sier Elise Thorsnes til Dagsavisen etter å ha sikret 1–1 mot storlaget Bayern München i Champions League.

Forrige uke ble Vålerenga rundspilt av samme lag. På hjemmebane endte det ikke bare med poeng – VIF var fullt på høyde med Bayerns stjernegalleri og kunne fort ha gått i føringen både i første og andre omgang.

– Det er en vinnerkultur i det laget her. Vi gir oss aldri. Vi har havnet bakpå tidligere i sesongen også, men vi klarer alltid å komme tilbake. Det går an i Europa også, sier Thorsnes.

Elise Thorsnes omfavnes av lagvenninnene etter å ha headet inn 1-1 for VIF mot Bayern München i Champions League. (Jonas Been Henriksen/NTB)

Det var Bayern München som satte kveldens første scoring og gikk opp til 1–0 ved innbytter Jovana Damnjanovic. Det gjensto kun et kvarter av ordinær tid, men i det 88. spilleminutt dukket veteranen Thorsnes opp på en corner og stusset inn utligningen.

– Jeg er veldig glad i å score mål, og nå blir det lengre og lengre mellom hver gang jeg får lov til å være oppe i boksen. Så det var ekstra deilig, sier den tidligere spissen som har blitt omskolert til midtstopper.

– Stort

– Det er jo stort. Vi har såpass respekt for Bayern München at ett poeng mot dem er bra. Jeg er egentlig bare veldig fornøyd med kampen og prestasjonen. Vi matcher dem såpass mye bedre enn sist, så det var gøy å spille i dag, sier Olaug Tvedten til Dagsavisen.

Tvedten hadde en eventyrlig sjanse og var få centimeter unna en drømmescoring som hadde gitt Vålerenga ledelsen i andre omgang. Men i stedet for stolpe inn, ble det nok et treff i motsatt stolpe og ut. Senere tok også Bayern ledelsen, før VIF utlignet i sluttminuttene.

– Jeg skjønner ikke at det er mulig, men sånn er det av og til, sier hun om megasjansen og fortsetter:

– Alt i alt er 1–1 helt fint og bra for oss. Vi er veldig fornøyde.

Vålerenga-trener Nils Lexerød istemmer.

– Det var en veldig god følelse. Jeg har hele tiden sagt at om vi skal ta poeng i Champions League så må vi evne to ting. Vi må gjøre kampen jevn, og det har vi ikke klart i de to foregående kampene mot Arsenal og Bayern borte. I dag var det jevnt hele veien, sier VIF-sjefen.

VIF-trener Nils Lexerød etter 1-1-matchen torsdag kveld. (Jonas Been Henriksen/NTB)

– Og så må vi evne å sette mulighetene vi får. Derfor var det ekstra deilig å se at vi fikk den uttellingen, legger han til.

God keeper

I tillegg til at hjemmelaget til slutt fikk hull på byllen, sto Tove Engblom en meget god kamp i VIF-buret.

– Tove er maskin bak der og har noen ekstremt gode redninger. Det er gøy å ha en så god keeper bak der, sier Tvedten om lagvenninnen.

Vålerenga-keeper Tove Enblom hadde en god dag på jobben hjemme mot Bayern München. (Jonas Been Henriksen/NTB)

I første omgang plukket hun skudd på skudd og innlegg på innlegg. Etter pause vartet hun opp med flere viktige inngripener, blant annet en fotparade da Weronika Zawistowska kom alene med den svenske keeperen.

– Fantastisk. Hun har reddet resultatene våre flere ganger denne sesongen. Det er veldig deilig å vite at man har en god keeper hvis man blir rundet. Tove står bak og har ryggen vår, sier Thorsnes.

Cupfinale neste

Etter det sterke 1-1-resultatet venter nok en storkamp for Vålerenga denne uka. Søndag er Rosenborg motstander i cupfinalen på Ullevaal, akkurat som i fjorårets finale.

Torsdagens prestasjon gir økt selvtillit for seriemestrene som jakter revansje etter fjorårets nedtur i finalen, poengterer både Thorsnes, Tvedten og Lexerød.

– Det er jo en boost. Både det å ligge under og komme tilbake, men også å vite at vi har den roen og troen på hele gjengen. Det er godt å ha med seg inn mot søndag, sier 36-åringen.

– Det gir bare en enda bedre selvtillit og en energiboost inn mot søndag. Det er selvsagt en tung kamp i dag med mye løping. Det er tøft å møte en så god motstander, så vi må bare restituere og hente oss inn igjen. Vi må prøve å spille like bra som i dag, så skal det nok gå fint på søndag, sier Tvedten.

– Å ta med seg gode prestasjoner fra Champions League inn i hjemlig cup og serie virker gjensidig forsterkende, sier avslutter Lexerød.

