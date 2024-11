Sesongen over for Lyn: – Det vi har gjort i år er vanvittig sterkt

EKEBERG (Dagsavisen): Etter et bisart selvmål, utligning fem minutter før fulltid, rødt kort og drama i ekstraomgangene, endte 2024-sesongen for Lyn med kvalik-exit i første runde.

De rødhvite fikk en gavepakke da Róbert Orri Thorkelsson på utrolig vis satte ballen i eget nett i første omgang. Det så lenge ut til å holde liv i drømmen om Eliteserien, men etter 84 minutter løsnet det for Kongsvinger.

Herman Solberg Nilsen klarte akkurat ikke å måke ballen unna foran eget mål da Daniel Lysgård satte inn 1–1.

– Der har jeg en assist den gærne veien. Jeg skal klarere, og så er det en luring på bakerste der. Da går det dessverre som det går, sier Lyn-backen til Dagsavisen.

– Ergerlig

– Vi har gjort en bra sesong. Det må vi selvfølgelig ta med oss og sette pris på, men det er kjedelig når det ryker allerede i første kvalikkamp, fortsetter han.

Ingen klubber har maktet å rykke opp tre ganger på rad fra fjerde til øverste nivå. Lyn hadde en drøm om å få det til og bli historiske til gjennom kvaliken, men får ikke flere sjanser i år etter nederlaget på Ekeberg.

Lyns Herman Solberg Nilsen og Alexander Pedersen fortviler etter å ha sluppet inn i sluttminuttene før fulltid. (Terje Pedersen/NTB)

Trener Jan Halvor Halvorsen lot seg irritere av målet som førte til spilleforlengelse på Ekeberg.

– Det er litt ergerlig at vi gir bort det 1-1-målet. Det er vel en av spillerne som regelrett bommer på ballen når han skal klarere. Så det var litt uheldig, for det var tett på slutten, sier Halvorsen til TV 2.

– Vi gjorde et forsøk, og jeg synes spillerne sto fram veldig bra, fortsetter Lyn-treneren.

Lyn klarte aldri å presse KIL ordentlig i ekstraomgangene, og Oscar Kapskarmo ble gjestenes store helt med sin matchvinnerscoring i første ekstraomgang.

Dermed er sesongen over for Oslo-laget, som hele veien har vært tydelige på at femteplassen i Obosligaen har vært over all forventning.

– Skal være veldig fornøyde

– Akkurat nå er det kjipt, for jeg synes vi gjør en god kamp – spesielt i ordinær tid. Men alt i alt må vi være fornøyde med det vi har levert i år, sier kaptein William Sell til Dagsavisen.

– Det vi har gjort i år er vanvittig sterkt. Jeg tror de fleste skal prøve å tenke på det, fortsetter midtstopperen.

Laget rykket opp to sesonger på rad, noe Jan Halvor Halvorsen har poengtert gjennom hele sesongen i Obosligaen.

– Det er jo strålende. Det er ikke noe annet å si. Når man har rykket opp to år på rad og klarer å få femteplass og kvalik allerede første året, det er veldig, veldig bra. Det skal vi være veldig fornøyde med, sier Lyn-treneren til TV 2 like etter tapet.

Lyn-trener Jan Halvor Halvorsen .. (Pål Karstensen)

– Vi har jobbet hardt for å komme dit vi er i dag og må sette pris på at vi har kommet så langt på så kort tid, men vi har alltid lyst til å pushe oss selv for å bli bedre, avslutter Solberg Nilsen.

