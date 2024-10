Vålerengas keepertrener herjet mot Grorud: – Han er en maskin

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): I det som var den nest siste kampen for sesongen i 2. divisjon startet et ellers purungt Vålerenga 2 kampen med keepertrener Lukasz Zdzislaw Jarosinski i mål (!).

Polakken har spilt 114 kamper i OBOS-ligaen og 82 kamper i 2. divisjon, men hadde ikke stått en tellende kamp siden han sto i 4. divisjon for HamKam 2 i 2021. Tidligere har 36-åringen stått for HamKam, Strømsgodset, Hønefoss, Strømsgodset 2 og Alta.

I 2022 ble han ansatt som keepertrener i Vålerengas utviklingsavdeling, og i juli, da Gjermund Østby sluttet som keepertrener for A-laget, tok Jarosinski over.

36-åringen hadde ikke vært på benken for 2. laget noen gang denne sesongen. Og helt plutselig var han nå tilbake mellom stengene – og han fikk det hett rundt ørene fra første minutt.

– Lojal fyr

Men Jarosinski sto en kjempekamp i mål og hadde en rekke kvalifiserte redninger – hvert fall fram til 2-1-scoringen, da det raknet litt.

– Han er en lojal fyr som gjør en jobb når laget trenger det. Var sykdom og skader på alle keeperne i Vålerenga Fotball Elite, så det måtte bare bli sånn. Han er registrert for et år eller to tilbake, men da fikk vi ikke brukt ham. Da ble det en kriseløsning, sier trener Øystein Sanden.

Treneren forteller at keeperen var den sjette på keeperlisten til klubben, men at 36-åringen måtte i aksjon grunnet sykdom og skader.

– Han gjorde seg på ingen måte bort. Han har erfaring fra det høyeste nivået, og det ser man. Det er ålreit å ha en voksen fyr på banen, med et meget ungt lag ellers. Han har et par bra redninger. Han er en maskin, sier treneren og sier «han klarer jo ikke gå», i det polakken går forbi oss.

– Måtte gjøre det

Keeperen selv ville ikke snakke noe om egen kamp og egen prestasjon, til tross for flere forsøk fra journalisten om å skryte og trekke fram keeperen.

- Jeg måtte gjøre det. Vi hadde jo ingen keeper på benken heller. Vi kunne stått med en utespiller i mål, men da hadde vi sluppet inn 10-15 mål. Jeg er en del av laget, så jeg vil ikke ta noe ære for at vi bare taper 1-3. All ære til gutta, sier polakken.

– Hva med din egen kamp?

– Jeg vil ikke si noe om den. Gutta spilte veldig bra. De jobbet hardt. Man er aldri fornøyd når man taper, men etter kampen sa jeg at de burde være stolt over hvordan de spilte. Vi er et skikkelig lag i denne kampen. Vi jobbet sammen. Og jeg er jo en del av laget, sier han og smiler lurt.

Han forteller også at dette definitivt var hans siste kamp som keeper.

– Helt klart. Jeg kommer til å si fra at jeg ikke skal spille mer og at de kan fjerne meg fra registreringslistene. Jeg var jo egentlig ferdig i 2021. Jeg er glad jeg ikke ble skadet eller brakk beinet eller noe annet. Nå er jeg støl og har litt vondt, men jeg er klar for søndagens trening med A-laget, sier han og smiler.

Fullstendig Grorud-dominans tidlig

Grorud kom ut i 100 og tok ledelsen etter bare fem minutter. Tharun Satheeskumar vant en duell på midten og headet fram til Luka Fajfric, som tok ned ballen på brystet. Han spilte ut venstre til Preben Asp, som skjøt mot mål.

Skuddet ble stoppet av Jarosinksi, men på fem meter dukket Fajfric opp på returen og kriget inn 1-0, til ellevill jubel fra spissen som har slitt med tilliten denne sesongen.

Det var lett å se at Fajfric var spillesugen. Minuttet etter scoringen raget han høyest i boks, men headingen gikk rett på keeper. Så kom han alene med Jarosinski, men også denne gangen gikk keeperen seirende ut av duellen.

12 minutter var spilt da Tollef Etholm spilte vegg med Asp, før førstnevnte kom seg helt inn på fem meter. Da han skulle avslutte klarte han ikke stokke beina helt, som gjorde at Jarosinski igjen kunne redde. Keepertreneren hadde en kjempestart på oppgjøret.

Halvspilt 1. omgang var unnagjort da Musa Dubois burde sendt Grorud opp i 2-0 da han fikk ball på 25 meter fra en VIF-forsvarer. Dubois var ikke så veldig godt orientert og skjøt fra 16 meter, men burde tatt med den flere meter fremover. Forsøket gikk over mål.

Knallhardt straffet

Men da Grorud ikke satte sine sjanser, tok VIF 2 godt vare på dem. 31 minutter var spilt da gjestene så å si var inne i 16-meteren til Grorud for første gang i kampen. Taha Usman ble spilt gjennom, dro seg inn i boks og plasserte ballen på vakkert vis i lengste hjørne. Dermed var lagene like langt.

Seks minutter senere burde Grorud gått opp i 2-1. Dubois fant Etholm, som banket til fra elleve meter. Jarosinski reddet vakkert, men måtte gi retur. VIF 2 fikk febrilsk banket ballen unna.

Grorud presset hardt på for scoring før pause, men VIF kjempet heroisk. Dermed sto det 1-1 etter 45 minutter.

Gigantiske Grorud-sjanser

Fire minutter ut i den andre omgangen var det et mirakel at ikke Grorud scoret. Først fikk Fajfric ball på seks meter, helt upresset, og bare skulle sette ballen i mål. Jarosinski vartet opp med en klasseredning via stolpen.

På returen, fra to meter, sleivet Asp ballen langt over. Hvordan det ikke ble mål er det ikke godt å si! Dessverre for VIF 2 måtte polakken få medisinsk hjelp etter dobbeltsjansen, noe som så ut til å plage ham utover i kampen

Og Grorud fortsatte å kjøre på – og Jarosinski fortsatte å redde. 54 minutter var spilt da Fajfric fikk gå opp upresset i boks og heade mot mål. På akrobatisk vis nærmest hentet Jarosinski ballen ut av mål og slo den til corner.

Også da måtte Jarosinski sette seg ned og ha behandling. Han klarte igjen å fortsette, men slet med å sparke ut ballen og trengte hjelp til det utover.

Måtte kapitulere

Behandlingen så ikke ut til å ha noe å si for målvakten, som vartet opp med en utsøkt beinparade etter 63 minutter, da Fajfric kom helt alene.

Men til slutt måtte målvakten kapitulere og gi etter. En corner ble slått hardt langs bakken, Asp møtte og skjøt. Jarosinski reddet, men måtte gi retur. Der sto Fajfric og satte inn 2-1 i det åpne målet.

Og da raknet det litt for målvakten. Ti minutter før slutt lagde han straffe da han skulle ut i feltet og bokse. Han klinket istedenfor ned Asp, som fikk straffe. Spissen var sikkerheten selv og satte trygt inn 3-1.

VIF 2 klarte likevel å holde ganske tett mot slutten av oppgjøret og kollapset ikke som de har gjort i flere andre kamper. Dermed endte det 3-1.

– Man sitter igjen med fremgang defensivt, først og fremst. Det er et lag som er i stigning. Det er litt kjedelig at sesongen snart er over, men denne gjengen skal jobbe i flere år fremover, avslutter Sanden.

---

Kampfakta

Fotball, 2. divisjon, avdeling 2

Grorud – Vålerenga 2 3-1 (1-1)

Grorud Artic Match, 200 tilskuere

Mål: 1-0 Luka Fajfric (5), 1-1 Taha Usman (31), 2-1 Fajfric (73), 3-1 Preben Asp (80, straffe)

Gule kort: Taha Usman, Vålerenga 2.

Grorud: Lars Kvarekvål – Tharun Satheeskumar (Younes Aalili etter 75), William Silfver-Ramage, Sebastian Sørlie Henriksen Ola Rye – Simen Beck, Moa Mahnin (Ayman Elhammichi etter 84), Tollef Etholm (Simen Hammershaug etter 46), Musa Dubois (Nidal Loulanti etter 75) – Luka Fafjric (Daniel Omar etter 84), Preben Asp.

Vålerenga 2: Lukasz Jarosinski – Nikola Udovicic, Fredrik Naustvik, Mateo Fisher, Jakob Granli – Emin Pajic, Henrik Mo, Gabriel Opsahl (Herman Etholm etter 78), Haniel Samson (Bobby Morrow etter 90) – Taha Usman, Charles Såheim (Mostafa Najafzadeh etter 80).

---