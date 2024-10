Årsbeste fra Skeid og hattrick av Fiksdal: – Ingenting å pirke på

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Skeid herjet i årets siste hjemmekamp da de nedsablet Follo foran over 1000 tilskuere på Nordre Åsen. Det var mulighet for opprykk allerede u dag, men festen kom i form av fotball, for Tromsdalen er stadig ett poeng bak oksene.

– Jeg hadde regnet med at det ville leve helt til siste runde, så det er greit. Vi tar med oss en prestasjon som er årsbeste, og en masse energi inn i den siste kampen. Det er ingenting å pirke på i dag. Vi scorer mange mål, og alle vi setter inn bidrar like godt som de som gikk ut, sier en smilende Skeid-trener Vilde Rislaa som ble hyllet av de fremmøtte etter kampen.

Les om matchen: Skeid scoret seks mot Follo – opprykket utsatt til neste helg (+)

Perfekt hat trick

En annen som ble hyllet er Jesper Fiksdal. Han scoret de tre første målene i kampen. To av dem i første, og det siste i andeomgang. Først med hodet, så med høyra, og til slutt med venstre. Altså både et rent og perfekt hat trick, om ikke ekte. Rogalendingen må tenke seg om da han blir gjort oppmerksom på dette.

– Det tror jeg aldri har skjedd i min karriere. Det er veldig gøy, sier han til Dagsavisen.

– Er det din største opplevelse på fotballbanen?

– Ja, det må jeg si det er. Det er gøy å gjøre det foran et fullsatt publikum. Jeg ble spilt opp i mange gode posisjoner i dag, sier tremålsscoreren.

Sulayman Bojang spilte back på side med Fiksdal og har sett han gjøre store ting på trening allerede.

– Endelig får han det ut i kamp, og det fortjente han, sier Bojang.

Kapteinen scoret to

Temporikt angrepsspill, hurtige spillvendinger og bruk av få touch ga publikum fartsfull underholdning.

– Det er noen få minutter med høye skuldre mot et godt Follo-lag, som skal ha for at de prøver. Men så kommer vi inn i det og dundrer på helt til slutt. Det er opp mot årsbeste det vi leverer i dag, sier Steiring som ikke er overrasket over det.

– Vi har vært stabile hele sesongen og viser at vi tar det på største alvor, slik vi fullfører kampen. Vi tar med oss masse selvtillit og gleder oss til avslutningen.

Kapteinen kom seg opp i åtte scoringer for sesongen da han på overtid skled inn 6-0 som en spiss.

– Jeg har hatt en liten måltørke så jeg måtte gjøre noe med det i dag, sier trønderen.

Samme utgangspunkt

Både Skeid og Tromsdalen vant, dermed er det status quo før siste runde. Skeid har ett poeng å gå på.

– Jeg ba om resultatet fra Tromsdalen i pausen, men ikke etter. Men vi har budsjettert med at de også ville vinne, sier Vilde Rislaa.

Hun traff godt også med valgene fra sidelinja. Torje Naustdal og Jesper Fiksdal ble byttet ut etter timen. Også Bendik Rise fikk en tidlig dusj i dag. Sulayman Bojang gikk av halvveis, men fikk likevel en mye bedre opplevelse enn sist han spilte hjemme på Nordre Åsen. Da ble han utvist mot Strindheim.

– Det er kjedelig å ikke være med på alt når vi spiller så godt. Vi får virkelig ut alt som bor i oss. Vi skal kjøre på i siste kamp mot Kisa, sier Sulayman Bojang.

---

Kampfakta

Fotball, 2. divisjon avdeling 2, runde 24 lørdag

Skeid – Follo 6-0 (2-0)

Nordre Åsen kunstgressbane, 1120 tilskuere

Dommer: Herman Aass, Fossum

Mål: 1-0 Jesper Fiksdal (19.), 2-0 Jesper Fiksdal (23.), 3-0 Jesper Fiksdal (60.), 4-0 Per-Magnus Steiring (67.), 5-0 Bendik Rise (72.), 6-0 Per-Magnus Steiring (90.)

Gule kort: Filip Stensland, Ousmane Diallo, Skeid. Jonas Aune Jordet, Robin Gonella, Dilet Ghebar, Sondre Halvorsen, Follo.

Skeid:

Marcus Andersen – Luca Høyland, Per-Magnus Steiring, Hyder Altai, Sulayman Bojang (Jarl Magnus Knutsen fra 46.) – Filip Stensland, Hassan Yusuf, Jesper Fiksdal (Kabamba Kalabatama fra 61.) – Ousmane Diallo (Christopher Kjensteberg fra 80.), Bendik Rise (Emil Tjøstheim fra 73.), Torje Naustdal (Ulrich Ness fra 61.)

---