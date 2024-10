Skeid jakter fullt hus og stormende jubel i opprykkskampen: – Setter pris på det

NORDRE ÅSEN (Dagsavisen): Torsdag var det klubbkveld i Skeid Aktiv, der trener Vilde Mollestad Rislaa snakket om ståa på A-laget og kampen mot Follo. Fredag var det nettverkstreff for Skeid, der Rislaa snakket om akkurat det samme. Og det er ingen tvil om hva som står på menyen denne helga for Skeid. Med seier over Follo, samtidig som Tromsdalen taper for Eidsvold Turn, rykker Skeid opp igjen.

– Jeg er spent, og jeg bruker mye tid på å bekymre meg for motstanderen. Samtidig er vi litt usikre på Follo, som er veldig gode offensivt. Vi får se om vi klarer å ha energi, komme ut i 100 og overraske dem fra start. Det er i hvert fall planen , sier Skeid-trener Vilde Mollestad Rislaa til Dagsavisen.

Overrasket over muligheten

Skeid-treneren kan altså føre laget direkte tilbake til Obosligaen, etter fjorårets nokså klare nedrykk, og med to kamper igjen leder Skeid ligaen. Det er riktignok bare ett poeng ned til Tromsdalen på plassen bak, men at Skeid skulle være i den posisjonen laget nå er i etter vinteren, var ikke like sikkert.

– Min største bekymring før sesongen var at jeg var livredd for å rykke ned, så for meg var det en seier i seg selv da vi 30 poeng, som er ofte der grensa går for nedrykk eller ikke. Jeg må si at jeg er litt overrasket over at vi ligger der vi ligger, men vi fikk med resultater tidlig. Det høres kanskje litt rart ut, men at vi vant Obos Supercup i vinter var et lite vendepunkt for oss, sier Rislaa og fortsetter:

– Vi var på ingen måte dominante, og slo bare Oppsal 1-0 etter ekstraomganger i semifinalen og tapte blant annet for Nordstrand. Da kokte det i kommentarfeltene, og jeg hadde det ikke godt med meg selv de første måndene. Jeg tenkte litt «jøsses, hvordan skal dette gå» da, men den seieren tror jeg gjorde at spillergruppa så at det var mulig å ta poeng og få til noe, forteller Rislaa.

Skeid-trener Vilde Rislaa på fredagens nettverkssamling, der hun blir intervjuet av Dagsavisens Haakon Thon og Pål Karstensen (Bærum SK)

Nå er Skeid favoritter til å rykke opp, og det kan som sagt skje allerede mot Follo. Selv Skeid-treneren medgir etter hvert at laget i hvert fall på papiret er favoritter i årets siste ligakamp på hjemmebane.

– På papiret, på oddsen og ut fra tabellen ser vi at vi i utgangspunktet skal slå Follo. Over de 24 kampene som er spilt denne sesongen har vi vist at vi er et bedre lag enn dem, men i en enkelt kamp er det vanskelig å si hva de kan finne på, sier Rislaa som advarer mot Follos offensive kvaliteter.

Vil hylle publikum

Med seg i ryggen i opprykkskampen får hun et av sesongens største publikum. Skeid arrangerer en såkalt «kronekamp» mot Follo, som vil si at det er gratis inngang der klubben har invitert privatpersoner og sponsorer til å bidra med et kronebeløp for hver tilskuer som kommer inn porten. I skrivende stund ligger klubben på 246 kroner per tilskuer, noe som kan komme opp i rundt 250 til kampstart.

– Det er et ganske enkelt regnestykke å gange det med et forventet publikumstall på mellom 800-900, og da får du jo en ganske fin sum bare der. Til en sånn type kamp ligger vi kanskje på mellom 20.000-25.000 i løssalg ved siden av sesongkort, så vil det her utløse en 8-9 og kanskje helt opp i ti-gangern i inntekter mot det vi normalt får. Så det har vært en fantastisk respons, og utrolig gøy at over 90 enkeltpersoner har meldt seg til å gi alt fra én til fem kroner per tilskuer, sier daglig leder Daniel Holmeide Strand.

Han beregner at flere enkeltpersoner nok må ut med 4000-5000 kroner, og sier at de setter veldig pris på den støtten de får fra tribunen og håper å kunne fylle opp hele den nye tribuneseksjonen.

– Det morsomste er å samle hele klubben, og at det kommer mange mennesker på kamp. Vi har også noen serievinnere i yngres avdeling som allerede er avklart, og som vil komme ut på bana for å få sin hyllest i pausen, Det blir også en liten hyllest til publikum, så jeg tror det kan bli kjempeartig, sier han og fortsetter:

– Vi drømmer selvsagt om at begge kampene bikker vår vei i morra, slik at vi kan feire opprykket med så mange samlet på Nordre Åsen. Men det er ikke noe vi kan bestemme over, så vi tar en kamp av gangen og ingenting på forskudd, avslutter Skeid-lederen.

